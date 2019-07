CS Global Partners

Dominikanische Staatsbürgerschaft durch Investition: Meilensteine eines Bewerbers

London (ots/PRNewswire)

Der Prozess der Erlangung der wirtschaftlichen Staatsbürgerschaft des Commonwealth of Dominica ist einfach und wurde in mehreren Publikationen für seine Unkompliziertheit und Effektivität gelobt, darunter der CBI-Index von Professional Wealth Management, der die gesamte aktive Staatsbürgerschaft der Welt nach Investitionsjurisdiktionen bewertet und einordnet.

Die unkomplizierte Verarbeitung darf jedoch nicht mit einem Mangel an umfassender Kontrolle durch die dominikanische Regierung verwechselt werden. Im Gegenteil, Due Diligence ist der Eckpfeiler des dominicanischen 'Citizenship by Investment'-Programms (CBI) und die Grundlage für seinen jahrzehntelangen Erfolg.

1. Auswahl eines Bevollmächtigten

Antragsteller, die Wirtschaftsbürger von Dominica werden wollen, müssen sich zunächst an einen der Bevollmächtigten Vertreter des Programms wenden, eine ausgewählte Anzahl von Experten, die von der Regierung geprüft und zugelassen sind und berechtigt sind, im Namen eines Antragstellers zu handeln.

Bevollmächtigte Vertreter spielen eine doppelte Rolle. Erstens stellen sie dem Antragsteller ihr Wissen und ihre Expertise zur Verfügung und stellen sicher, dass er während des gesamten Prozesses eine angemessene Beratung erhält. Zweitens führen sie eine erste Due Diligence-Prüfung des Antragstellers durch, um seine Identität festzustellen und zu bestätigen, dass er nicht in Datenbanken für Straf- oder Sanktionszwecke erscheint. Die Leistung und Eignung der bevollmächtigten Vertreter für die Fortsetzung ihrer Tätigkeit wird regelmäßig überprüft, da ihre Zulassung von ihrer Fähigkeit abhängt, alle Antragsteller vorab als vertrauenswürdige Investoren zu genehmigen.

2. Vorbereitung und Einreichung des Antrags

Mit Unterstützung eines bevollmächtigten Vertreters müssen Antragsteller für die wirtschaftliche Staatsbürgerschaft alle erforderlichen Formulare ausfüllen und Belege einholen. Eine Liste dieser Formulare und Dokumente ist auf der offiziellen Website der Citizenship by Investment Unit verfügbar - der Regierungsbehörde, die das CBI-Programm verwaltet und alle Anträge bearbeitet.

Durch diese Formulare werden Informationen der letzten 10 Jahre über den Antragsteller erfasst, während für die Fingerabdrücke und medizinischen Untersuchungen eines Antragstellers separate Formulare erforderlich sind. Durch Belegdokumente werden alle Aussagen des Antragstellers bestätigt. In Bezug auf die Identität beinhalten sie unter anderem die Geburtsurkunde des Antragstellers, Reisepass-, Heirats- oder Scheidungsurkunden, Führerschein, Personalausweise, Militärdienst- und Entlassungsaufzeichnungen, Namensänderungsaufzeichnungen, Passfotos und den Nachweis der Wohnadresse. In Bezug auf Bildung, Beruf und Unternehmensgeschichte beinhalten sie Hochschul- oder Universitätsabschlüsse, ein berufliches Referenzschreiben, ein Beschäftigungsschreiben und einen detaillierten Lebenslauf. In Bezug auf die Krankengeschichte beinhalten sie HIV-, Blut- und Urintestergebnisse. Der Nachweis der Mittelherkunft wird auch in Form von Jahresabschlüssen, Kontoauszügen der letzten 12 Monate, Dokumenten des Firmenbesitzes sowie Aufzeichnungen über die Unternehmens- und Geschäftstätigkeit verlangt. Strafregister sind aus mehreren Rechtsordnungen erforderlich, darunter das Geburtsland des Antragstellers, das Land der Staatsangehörigkeit, das Land des Wohnsitzes und jedes Land, in dem der Antragsteller in den letzten 10 Jahren wohnhaft war.

Dokumente müssen entweder Originale oder echte Kopien davon sein, die durch Beglaubigung und Legalisierung bevollmächtigt werden. Der Antragsteller muss die Verfahren befolgen, die durch das Apostille-Übereinkommen oder, wenn dies nicht zutrifft, durch das Außenministerium der Gerichtsbarkeit, in der die Kopie erstellt wurde, vorgeschrieben sind. Alle Dokumente müssen auch in englischer Sprache verfasst oder von einem zertifizierten Übersetzer übersetzt sein.

Wenn alle Formulare und Dokumente vorbereitet sind, wird der Antrag im Namen des Antragstellers bei der CBI-Unit eingereicht.

3. Staatliche Due Diligence

Neben der Einreichung zahlt der Antragsteller Bearbeitungs- und Due Diligence-Gebühren - letztere belaufen sich auf 7.500 US-Dollar für den Antragsteller und 4.000 US-Dollar für alle anderen Familienmitglieder ab 16 Jahren. Diese hohen Gebühren werden verwendet, um den Antragsteller zu beurteilen und die Eignung für die Staatsbürgerschaft in einem Teil eines dreimonatigen, mehrschichtigen Auswahlsystems sicherzustellen.

Das Screening beginnt innerhalb der CBI-Unit, wo Compliance-Experten mit internationalen Best Practices vertraut sind und in Open-Source-Kontrollen, Geldwäschebekämpfung und Terrorismusbekämpfung geschult wurden. Die Anträge werden dann an von der dominikanischen Regierung unabhängige und international renommierte Privatdetektive weitergeleitet, darunter FACT und S-RM in Großbritannien, Thomson Reuters in Kanada sowie BDO und Exiger in den USA. Diese Unternehmen führen sowohl Online- als auch Vor-Ort-Recherchen über Bewerber durch. Schließlich werden die Regierung und zwischenstaatliche Partner wie Interpol und die Durchführungsagentur für Kriminalität und Sicherheit des CARICOM konsultiert.

Interviews sind nicht Teil des Prozesses, da Due Diligence, die bei Bewerbern durch die CBI-Unit, private Unternehmen sowie staatliche und zwischenstaatliche Partner durchgeführt wird, umfangreich und ausreichend ist, um die Eignung eines Bewerbers für die Staatsangehörigkeit zu bestätigen. In seltenen Fällen werden Bewerber um die Teilnahme an einem Vorstellungsgespräch gebeten, aber es kann vorgesehen werden, dass das Vorstellungsgespräch außerhalb von Dominica geführt wird.

4. Grundsätzliche Genehmigung

Due Diligence kann dazu führen, dass ein Antrag aus wichtigem Grund abgelehnt oder verzögert wird - ein Schritt, der in der Regel von dem Antragsteller verlangt, weitere Beweise für seine Tätigkeit zu erbringen. In erfolgreichen Fällen führt die Due Diligence jedoch grundsätzlich zur Erteilung einer Genehmigung.

Eine Genehmigung ist grundsätzlich ein Schreiben, das angibt, dass der Antragsteller die Staatsbürgerschaft erhält, wenn er die Investition in Dominica innerhalb von drei Monaten abschließt.

5. Die Investition

In Dominica haben die Antragsteller zwei Investitionsmöglichkeiten: eine Beteiligung an einem staatlichen Fonds, dem so genannten Economic Development Fund (EDF), oder den Kauf von Immobilien, die von der Regierung vorab genehmigt wurden. Die Mindestanlagebeträge variieren je nach gewählter Route. Für einen Ehemann und eine Ehefrau, die sich gemeinsam bewerben, ist beispielsweise ein Beitrag von 175.000 USD zum EDF erforderlich, während die gekaufte Immobilie einen Wert von mindestens 200.000 USD haben muss. Bei Immobilieninvestitionen ist auch eine Regierungsgebühr von insgesamt 35.000 US-Dollar für Ehepartner zu entrichten. Darüber hinaus muss die Immobilie entweder drei oder fünf Jahre lang gehalten werden, je nachdem, ob der Antragsteller die Immobilie an einen anderen Antragsteller für die wirtschaftliche Staatsbürgerschaft verkaufen möchte.

Bewerber, die die Investitionsmittel überweisen, unterliegen einer abschließenden, nichtstaatlichen Bewertung durch die Nationalbank von Dominica. In diesem Stadium muss der Antragsteller ein Bankreferenzschreiben und geprüfte Finanzberichte für die letzten zwei Jahre sowie alle anderen Dokumente vorlegen, die die Bank nach eigenem Ermessen verlangen kann. Die Regierung wird einen Antragsteller für die Staatsbürgerschaft nur dann genehmigen, wenn Investmentfonds genehmigt werden.

6. Staatsbürgerschaft

Sobald die Mittel freigegeben sind, genehmigt die Regierung von Dominica den Antragsteller für die Staatsbürgerschaft. Dies wird durch die Ausstellung einer Einbürgerungsurkunde belegt, die vom Minister für Justiz, Einwanderung und nationale Sicherheit unterzeichnet und datiert und von der CBI-Unit abgestempelt wurde. Das Einbürgerungszertifikat weist die Staatsbürgerschaft von Dominica nach und ist das wichtigste Dokument, das einer Person während des gesamten Prozesses der Erlangung der wirtschaftlichen Staatsbürgerschaft ausgestellt wird. Dieses Dokument beweist, dass eine Person die gleichen Rechte und Pflichten hat, die von allen Dominicanern geteilt werden.

7. Reisepass

Die Erlangung eines dominikanischen Passes ist ein separater Schritt, der erst abgeschlossen werden kann, wenn ein Antragsteller wirtschaftlicher Staatsbürger geworden ist, und der die Kontaktaufnahme mit der Passbehörde von Dominica beinhaltet. Die Passstelle hat ihre eigenen dokumentarischen Anforderungen, darunter ein ausgefülltes Passformular und die Geburtsurkunde des wirtschaftlichen Staatsbürgers, Einbürgerungsurkunde, Passfoto, Heiratsurkunde und Namensänderungsurkunden.

Mit einem Pass aus dem Commonwealth of Dominica kann ein gründlich geprüfter wirtschaftlicher Staatsbürger somit von den starken diplomatischen Beziehungen Dominicas zu anderen Nationen auf der ganzen Welt profitieren, die unter anderem dazu geführt haben, dass er frei in verschiedene Länder reisen kann, entweder ohne Visum oder im Rahmen eines Visa bei der Einreise.

