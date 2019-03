Tan Mujiang

Tan Mujiang kommt nach Kanada

Jurong, China (ots/PRNewswire)

Am Eröffnungstag lockte Tan Mujiang mit seinem auffälligen chinesischen Logo und Lautenspiel viele Kunden in das Geschäft. Viele Chinesen waren überrascht, traditionelle chinesische Holzkämme im Ausland zu sehen, und viele Einheimische waren beeindruckt vom orientalischen Charme und der exquisiten Verarbeitung der Kämme. Sie stellten fest, dass die exquisiten Kämme nicht nur zum Haare kämmen dienen, sondern auch ein großartiges Geschenk für Familie und Freunde sein können.

Tan Mujiang ist das einzige börsennotierte Unternehmen in der Holzkammindustrie weltweit. Das Unternehmen hat mehr als 40 präzise Prozesse entwickelt, um seine Produkte zu verbessern, die aus den natürlichen Materialien des traditionellen chinesischen Kunsthandwerks hergestellt werden und sich durch schöne Formen, glatte Linien, exquisite Textur, satte Farben und feines Handgefühl auszeichnen, wobei sie traditionelle Kultur und moderne Mode perfekt integrieren. Seit Dezember 2013 hat Tan Mujiang mehr als 80 Patente erworben und beliefert mehr als 1.200 Geschäfte auf dem chinesischen Festland, vier in Hongkong, ein Geschäft in Singapur und einige Online-Shops bei Amazon und eBay.

H002 ist Tan Mujiangs zweites Geschäft im Ausland, das 2019 nach dem Geschäft am HONGKONG Telford Plaza eröffnet wurde. Dieses Jahr sollen 12 weitere Geschäfte im Ausland eröffnet werden. Zhang Chuanjin, der Offline Market Director, sagte: "Unser Ziel ist es, unsere Marke durch den Betrieb unserer eigenen Franchise-Shops auf der ganzen Welt zu beliebt zu machen und nicht nur Aufträge von ausländischen Geschäftsleuten zu erhalten".

Tan Mujiang hat ein nationales allgemeines Franchising-Modell aufgebaut und hofft, einige Franchisenehmer zu finden, die sich für die Marke interessieren. Das Franchisemodell bietet die Möglichkeit zur Eigenentwicklung und umfassende Unterstützung, einschließlich Marktforschung, Standortwahl, Eröffnungsvorbereitung, Personalschulung, Ladendekoration, Marketingdemonstration und Kundendienst, um sicherzustellen, dass der Laden reibungslos und erfolgreich betrieben werden kann.

Tan Mujiang wird seine Investitionen in die Förderung des Auslandsmarktes erhöhen. Neben der Teilnahme an großen internationalen Ausstellungen wird das Unternehmen seine Marken- und Produktinformationen auf beliebten Social-Media-Plattformen im Ausland veröffentlichen und eine Reihe von Werbeaktivitäten für ausländische Geschäfte durchführen.

Wer sich für Tan Mujiang interessiert und mehr erfahren möchte, kann sich an uns wenden unter:

Dan Dai +86-511-87186978-8022 tmjhwxx@ctans.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/839205/TAN_MUJIANG_store.jpg

Original-Content von: Tan Mujiang, übermittelt durch news aktuell