Lombard International

Lombard International: Geschäftsergebnisse 2018

Philadelphia und Luxemburg (ots/PRNewswire)

- Starke Performance mit Prämieneinnahmen aus Neugeschäft von 5,1 Mrd. EUR im Jahr 2018 - Das verwaltete Vermögen stieg auf 41,5 Mrd. EUR - Anhaltende globale Expansion in Asien, Europa, Lateinamerika und den USA - Nachhaltige Investition in Innovation und Technologie

Lombard International, ein weltweit führender Anbieter von Vermögensplanungslösungen für vermögende Privatanleger, Familien und Institutionen, gab heute seine Geschäftsergebnisse für 2018 bekannt. Diese Ergebnisse spiegeln das überzeugende Wertversprechens des Unternehmens wider und sind Ausdruck der Fachkompetenz und Flexibilität des globalen Teams von Lombard International. Sie beweisen die Verpflichtung des Unternehmens, seine Vermögenslösungen und sein Dienstleistungsangebot kontinuierlich weiterzuentwickeln, um auf lange Sicht ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

- Vor dem Hintergrund der geopolitischen und wirtschaftlichen Ungewissheit fielen die Prämien aus dem Neugeschäft mit 5,1 Mrd. EUR hoch aus und entsprachen dem Rekordergebnis von 2017. - Das verwaltete Vermögen stieg trotz der Herausforderungen an den globalen Märkten auf 41,5 Mrd. EUR (zum 31. Dezember 2018).

John Hillman, Group Chief Executive von Lombard International, kommentierte die Ergebnisse: "2018 war ein weiteres erfolgreiches Jahr für Lombard International, da wir den Ausbau unserer globalen Kompetenzen und die Investition in Innovation und Technologie fortsetzten. Trotz des schwierigen geopolitischen und makroökonomischen Umfelds weltweit erzielten wir ein solides Ergebnis, das uns dabei helfen wird, die Chancen, die sich 2019 bieten werden, zu nutzen.

Wir verstehen die Sorgen, die sich unsere Kunden und Partner angesichts der wachsenden geopolitischen Unsicherheit machen. Wir sind uns bewusst, wie sich diese Faktoren auf den Vermögensaufbau und die finanzielle Zukunft auswirken. In diesen ungewissen und schwierigen Zeiten werden die Lösungen und Dienstleistungen, die wir bieten, sogar noch wichtiger. Wir helfen unseren Kunden und ihren Beratern, schwierige Marktbedingungen zu meistern. Wir stellen sicher, dass ihr Vermögen geschützt und übertragbar ist und den künftigen Generationen nachhaltig weitergegeben werden kann."

Globale Präsenz

In den letzten zwölf Monaten setzte das Unternehmen seine weltweite Expansion fort. Es baute eine absolut einzigartige Präsenz auf, die eine integrierte globale Perspektive fördert, damit die Kunden und ihre Berater unabhängig von ihrem Aufenthaltsort optimal betreut werden können.

- Europa: 2018 erweiterte das Unternehmen seine bestehende Vermögensbasis in Europa durch den Erwerb eines Portfolios aus Lebensversicherungen von HSBC Life Assurance (Malta) Ltd. und stärkte außerdem seine Vertriebsreichweite, insbesondere im Family-Office-Kanal, über eine strategische Partnerschaft mit Stonehage Fleming, einem der größten unabhängigen globalen Family Offices in Europa, Nahost und Afrika, das auch weltweit zu den führenden Einrichtungen gehört. - USA: Lombard International setzte die organische Wachstumsstrategie fort. Angestrebt werden eine erhebliche Steigerung des institutionellen Geschäfts, sowie die Erweiterung und aktive Vermarktung der Investment-Plattform. - Asien: Lombard International baut das Geschäftsangebot in Asien weiter aus. 2018 sicherte sich das Unternehmen hervorragende Early-Stage-Chancen und stößt insgesamt in der gesamten Region auf großes Interesse.

Innovation

Lombard International gibt auch den Start eines Idea Lab bekannt. Diese Initiative ist darauf ausgerichtet, das geistige Kapital und die Innovationskultur zu optimieren, um in der gesamten Gruppe neue Produkte, neue Märkte und neue Wachstumsinitiativen zu fördern. Diese Verpflichtung zur Innovation ermöglicht es dem Unternehmen, seine führende Marktposition aufrechtzuerhalten und den Kunden und Partnern weiterhin erstklassige Lösungen und Dienstleistungen anzubieten.

Über Lombard International Assurance

Lombard International Assurance ist ein führender, auf Lebensversicherungen aufbauender Anbieter für Vermögensstrukturierung mit mehr als 25 Jahren Erfahrung. Wir vereinen die nötige Stärke und das Know-how, um vermögenden Kunden, ihren Familien, sowie Institutionen weltweit Lösungen zur Vermögensstrukturierung auf der Basis fondsgebundener Lebensversicherungsprodukte anzubieten.

Die weltweite Firmengruppe Lombard International ging im September 2015 an den Markt. Mit Hauptverwaltungen in Luxemburg und Philadelphia und Lösungsangeboten für mehr als 20 Märkte in den USA, Europa, Asien und Lateinamerika ist das Unternehmen in der Lage, auf weltweiter Ebene grenzüberschreitende Lösungen für die Vermögensplanung mit einem tiefen Verständnis der lokalen Kulturen und Denkweisen anzubieten.

Das weltweit verwaltete Vermögen belief sich zum 31. Dezember 2018 auf über 41,5 Mrd. EUR. Das internationale Team bestehend aus über 500 Mitarbeitern verfügt über mehr als 60 technische Experten und 100 Servicefachkräfte in der Kundenberatung, die auf mehrere Rechtssysteme spezialisiert sind.

Lombard International wird von Fonds gehalten, die von Blackstone verwaltet werden. Blackstone Group L.P. ist eine der weltweit führenden Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Vermögen von über 472 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2018.

Pressekontakt:

Simren Priestley | Kekst CNC | lombard@kekstcnc.com | Tel. +44 (0) 203

7551 670

Original-Content von: Lombard International, übermittelt durch news aktuell