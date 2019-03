ORENDA Inc.

ORENDA Inc. veröffentlicht gagreiches Shooter-Spiel "Alien Cruise" weltweit zum gleichen Zeitpunkt

Tokyo

- Spiel präsentiert charmanten Kunststil für Nintendo Switch(TM) in Europa -

ORENDA Inc. mit Sitz in Tokyo hat das Shooter-Spiel "Alien Cruise" für Nintendo Switch (TM) am 14. März 2019 (Donnerstag) gleichzeitig auf der ganzen Welt veröffentlicht.

Was ist Alien Cruise?

Alien Cruise präsentiert sich wie ein von Hand gezeichnetes Shooter-Spiel mit einem Pop-Design, das ein nostalgisches Feeling aufkommen lässt. Trotz der Erscheinung macht das Spiel wegen der vielen Gags, die an Meisterwerke aus der Vergangenheit erinnern, sowie der originellen Überraschungsattacken der Feinde großen Spaß.

Vier Gemüsepiloten bringen Chaos und Verwüstung auf verschiedenen Planeten

Die Spieler steuern die Raumschiffe von vier Gemüsepiloten. Man kann aus einer gesunden Auswahl von Figuren (Bohnen-, Karotten-, Kartoffel- oder Tomaten-Alien) sowie ein Raumschiff für jeden Piloten auswählen.

Hervorragende Gegner mit 2 Spielern bekämpfen

Im Multiplayer-Modus dieses Spiels können 2 Spieler lokal zusammenarbeiten. Wenn ein Spieler alle Leben verspielt hat, kann dieser mittels der verbleibenden Leben des anderen Spielers wiederbelebt werden. Zusätzlich zu diesem Element können Gegenstände voneinander übernommen werden. Die Spieler können also entweder ihre Kräfte vereinen oder gegeneinander antreten, was für Vielfalt und Einzigartigkeit im Multiplayer-Modus sorgt. Man sollte also unbedingt ausprobieren, das Spiel zusammen mit einem Freund zu spielen.

Produktzusammenfassung von Alien Cruise (europäische Version)

Titel: Alien Cruise Herausgeber: ORENDA Inc. Veröffentlichungsdatum: Donnerstag, 14. März 2019 Preis: EUR 9.99 Erwerbsmöglichkeiten: Nur als Download erhältlich Genre: Shooter-Spiel Angemessenes Alter: Ab 13 Jahren Plattform: Nintendo Switch (TM) Anzahl Spieler: 1-2 Sprachunterstützung: Japanisch, Englisch, Chinesisch (traditionell, vereinfacht), Italienisch, Französisch, Deutsch, Spanisch Offizielles Werbevideo: https://www.youtube.com/watch?v=RHScNjvClOY&feature=youtu.be (C) 2019 Cotton Game. Herausgegeben von ORENDA Inc.

Offizielle Webseite: https://orenda.co.jp/ ORENDA offizieller YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCBufg0p8bu-R0-5ynPaPVzg

