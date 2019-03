Kamado Joe

Kamado Joe bringt neue Grills auf den Markt und stellt innovative neue Räucherkammer vor

Atlanta (ots/PRNewswire)

Kamado Joe, der innovative Keramikgrillhersteller, kündigt die Einführung von zwei neuen Grills im Kamadostil an: den Classic III und den Big Joe III. Die lang erwarteten Grills der III-Serie sind die ersten, die über die bahnbrechende hyperbolische Räucherkammer von Kamado Joe verfügen, die als SloRoller bezeichnet wird. Die innovative Kammer wurde von einem Team von Harvard-Forschern entwickelt und maximiert den Rauchgeschmack und die Wärmeverteilung durch Änderung des Innendrucks, um einen optimalen zyklonalen Luftstrom im Inneren des Grills zu erzeugen.

Der neue Classic III (MSRP: 1.599 USD) und Big Joe III (MSRP: 2.399 USD) werden bei Handelspartnern auf der ganzen Welt erhältlich sein.

"Wir sind ständig bestrebt, den besten Grill zu bauen, der je hergestellt wurde. Die III-Serie bildet da keine Ausnahme. Wir liefern mithilfe von besten Materialien, weltberühmter Wissenschaft und den besten globalen Partnern einen Grill im Keramikstil, der alles auf dem Markt übertrifft", erklärt Bobby Brennan, CEO von Kamado Joe. "Er ist nicht nur neu - es ist wissenschaftlich besser."

Die hyperbolische Räucherkammer SloRoller

Die SloRoller wurde mit einer Technologie gebaut, die in der Grillindustrie noch nie zuvor verwendet wurde. Sie nutzt die patentierte Wissenschaft von Desora, einem Team von Harvard-Forschern, das sich zum Ziel gesetzt hat, einen Grill im Kamadostil in einen der weltweit besten Smoker zu verwandeln. Die hyperbolische Technologie von SloRoller verändert das Luftströmungsmuster im Inneren des Grills grundlegend, wodurch sich der Rauch fünf- bis zwanzigmal stärker um Lebensmittel dreht als bei anderen Grills. Durch die Verteilung von Rauch und Wärme in rollenden, rezirkulierenden Wellen umgibt SloRoller Lebensmittel in Rauch und verteilt gleichzeitig Wärme gleichmäßig, was zu einem verbesserten Geschmack und einer Reduzierung der Hot Spots um bis zu 80 Prozent führt.

Neue Serie mit zahlreichen Innovationen

Wie ihre Vorgänger verfügen auch die Grills Classic III und Big Joe III über eine dickwandige, hitzebeständige Schale, die Rauch und Feuchtigkeit bei jeder Temperatur einschließt. Zu den leicht zu öffnenden gewölbten Deckeln gehören das durch ein Gegengewicht ausgeglichene Scharnier und das wetterbeständige, ultrapräzise Topabluftventil, während der große Grillrost darunter aus handelsüblichem Edelstahl 304 gefertigt ist. Die Grills der Serie III sind ebenfalls serienmäßig mit dem dreistufigen Divide & Conquer® Flexible Cooking System mit Holzkohlekorb ausgestattet, einem Multi-Panel Feuerkorb, hitzebeständigen Seitenablagen aus pulverbeschichtetem Aluminium, einem stabilen mit Rädern versehenem verzinktem Edelstahlgestell, und einer patentierten ausziehbaren Ascheschublade für eine einfache Reinigung.

Neben der neuen Grillserie erweitert Kamado Joe auch sein Sortiment an professionellem Grillzubehör. Der keilförmige DoJoe Pizzaeinsatz, der den Kamado Joe Classic oder Big Joe Grill in einen Hochleistungs-Pizzaofen verwandelt, schafft optimale Bedingungen für eine perfekte Kruste und knusprige Beläge.

Um mehr über die Technologie und das Design hinter der SloRoller sowie über die neuesten Ergänzungen der Produktlinie von Kamado Joe zu erfahren, besuchen Sie bitte kamadojoe.com.

INFORMATIONEN ZU KAMADO JOE

Kamado Joe hat seinen Sitz außerhalb von Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia, und perfektioniert weiterhin den alten, asiatischen Kamadogrill. Kamado Joe ist stolz darauf, den klassischen Stil des Grills mit unvergleichlicher Handwerkskunst, intelligenteren Funktionen, innovativen Accessoires und einer Reihe von flexiblen Kochflächen modernisiert zu haben. Mit der Einführung eines wachsenden Portfolios neuer Produkte wird Kamado Joe als Marktführer auch in Zukunft die Innovation im Bereich der Outdoor-Küche vorantreiben.

INFORMATIONEN ZU DESORA

Desora wurde von Studenten und Dozenten der Harvard University gegründet, um das Kochen zu revolutionieren, und nutzt Wissenschaft, Technik und bewährte Ergebnisse, um das Kochen für alle zugänglich zu machen. Zu den Qualitätsprodukten von Desora, mit denen Griller ihre Grillkunst perfektionieren können, gehören der iKamand und die SloRoller für die Grillgeräte Kamado Joe ProJoe, Classic III und Big Joe III.

Pressekontakt:

Zarina Cheves, 706-256-3859, zcheves@masterbuilt.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/838039/KJ_Big_Joe_III.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/838040/DoJoe.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/838041/KAMADO807.jpg

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/838042/KJ_Classic_III_Lifestyle.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/838099/Kamado_Joe_Logo.jpg

