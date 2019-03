freeyou AG

Online-Service Velo.Graph hilft Radfahrern ihr Bike zu schützen / Versicherungs-Start-Up Freeyou veröffentlicht kostenlose Bike App

Köln (ots)

Pünktlich zum Frühlingsbeginn bringt das Kölner Versicherungs-Start-Up Freeyou einen präventiven Online-Service zum Schutz vor Fahrrad-Diebstahl auf den Markt. Mithilfe des Velo.Graph können Radfahrer ab sofort online einsehen, ob sie ihr Rad an einem sicheren Ort abstellen.

Seit Gründung im Jahr 2018 hat sich der Digital-Versicherer Freeyou auf die Fahne geschrieben, seine Kunden mit präventiven Services zu unterstützen. Mehr noch: diese Services sollen auch Nicht-Kunden zugänglich sein. Mit dem nun veröffentlichten Velo.Graph kann jeder Radfahrer sichere Abstell-Orte auf einer interaktiven Karte ausfindig machen.

Velo.Graph zeigt Diebstahl-Risiko an

Die im Velo.Graph abgebildete Heatmap zeigt den Nutzern an, wie hoch das Risiko für Diebstahl oder Vandalismus an einem bestimmten Ort ist. Die Vorhersage basiert dabei auf frei-verfügbaren Daten von Open-Street Map. Anhand der räumlichen Merkmale in der Umgebung eines Nutzers wird ein Score ermittelt und dieser wird dann mit dem eigenen Datenbestand abgeglichen. Zusätzlich können Nutzer anonym bisherige Diebstähle oder Schäden an ihrem Fahrrad melden und so die Vorhersage des Velo.Graph stetig verbessern. Ziel ist es auch, das Bewusstsein rund um den zunehmenden Fahrrad-Diebstahl in Städten zu schärfen.

Auf diese Weise profitieren die Nutzer der Velo.Graph - Community voneinander und helfen sich gegenseitig beim Schutz ihrer Fahrräder. Weitere Features sollen schon bald folgen.

Hier geht es zum Velo.Graph: https://velograph.freeyou.ag

Über freeyo

Wir sind ein Team aus jungen Kreativen, Techis, Branchenbegeisterten und Weltverbesserern, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Versicherungen einfach, digital und smart zu gestalten. Konkret heißt das: Wir befreien Dich von lästigem Papierkram und langweiligem Versicherungs-Kauderwelsch, das eh niemand wirklich versteht. Das machen wir mit Hilfe von IoT, datenbasierten Analysen und einer agilen Arbeitsweise.

Die freeyou Fahrrad-Versicherung ist unser erstes Produkt. Egal ob Diebstahl oder Beschädigung - wir ersetzen Dir den Schaden sofort. Einfach online abschließen und für maximale Freiheit ist sie monatlich kündbar.

Pressekontakt:

Stephanie Reinhardt

Kolumbastr. 3

50677 Köln

Tel. 0151 678 28 242

Stephanie.Reinhardt@freeyou.ag

