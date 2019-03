Betway

Betway baut seine eSports-Präsenz mit der BLAST Pro Series aus

Gzira, Malta (ots/PRNewswire)

Der führende Online-Buchmacher Betway ist eine Sponsorenvereinbarung für die BLAST Pro Series eingegangen, eines der spannendsten und meistbesuchten Counter-Strike-Turniere im eSports-Kalender, das jährlich acht Veranstaltungen weltweit umfasst.

Die Vereinbarung enthält eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr und gewährt Betway einen umfangreichen "Backstage"-Zugang, VIP-Betreuung und verschiedenste Branding-Möglichkeiten für sowohl Streams als auch Stadien.

Bis jetzt wurden drei Turniere für die 2019er-Serie angekündigt - Sao Paulo im März, Miami im April und Madrid im Mai. Weitere Termine werden in den kommenden Wochen erwartet.

Diese jüngste Entwicklung setzt Betways erfolgreichen Start in das Jahr 2019 fort, nachdem seit dem Jahreswechsel bereits zwei verschiedene Vereinbarungen unterzeichnet wurden.

Paul Adkins, Marketing und Operations- Direktor bei Betway, merkt dazu an:

"Die BLAST Pro Series ist eine der spannendsten Turnierserien im Kalender - man muss sich nur die Reaktion der Community sowohl im Stadium als auch online ansehen, um sich dessen bewusst zu werden. Veranstaltungen der Serie werden auf der ganzen Welt abgehalten und wir können es kaum erwarten, mehr Fans zu erreichen als je zuvor."

Leo Matlock, Leiter der Commercial Solutions der BLAST Pro Series, fügt hinzu:

"Betway ist schon seit langem in der eSports-Community präsent und es ist sehr spannend für uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Betways Aushängeschild ist das Sponsoring von Premium-Inhalten, daher sind wir natürlich begeistert, dass die Marke nun mit der BLAST Pro Series verbunden ist, die sich schon jetzt als Konzept etablieren und bewähren konnte. Dies ist eine großartige Bestätigung für unser Produkt und wir freuen uns auf die Partnerschaft." Für mehr Informationen besuchen sie uns auf: https://blog.betway.com/de/esports/betway-baut-seine-esports-praesenz-mit-der-blast-pro-series-aus/

Über die Betway Group

Die Betway Group ist ein führender Anbieter erstklassiger Unterhaltung in den Bereichen Sportwetten, Casino, Bingo und Poker. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und ist in verschiedenen regulierten Onlinemärkten aktiv. Es hält Lizenzen in Großbritannien, Malta, Italien, Dänemark, Spanien, Belgien, Deutschland und Irland. Mit Sitz in Malta und Guernsey und Verstärkung aus London, von der Isle of Man, aus Stockholm und Kapstadt umfasst das Betway-Team mehr als 1.000 Mitarbeiter.

Betway ist stolz darauf, seinen Kunden ein maßgeschneidertes, unterhaltsames und transparentes Wetterlebnis zu bieten, das durch eine sichere und geschützte Umgebung gestützt wird. Betway ist Mitglied mehrerer bekannter Branchenverbände, darunter ESSA, dem Independent Betting Adjudication Service (IBAS) sowie der Remote Gambling Association (RGA) und ist durch die renommierte internationale Prüfagentur eCOGRA ISO 27001-akkreditiert. Das Unternehmen ist zudem Partner der Professional Players Federation (PPF) und finanzieller Unterstützer des Responsible Gambling Trust.

Neben der Hauptmarke Betway betreibt die Betway Group eine Reihe weiterer Marken, darunter Dream Bingo, Bingo on the Box, Spin Casino und das Hippodrome-Online-Casino.

