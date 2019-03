F45 Training

F45 Training Sichert Sich Wachstumskapital von der Mark Wahlberg Investment Group

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Strategische Investitionen werden weiterhin das beispiellose Wachstum von F45 Training in der globalen Fitnessbranche unterstützen

F45 Training, die am schnellsten wachsende Fitness-Franchise der Welt, gab heute bekannt, dass eine Investmentgruppe unter der Leitung von Mark Wahlberg und FOD Capital zu einem strategischen Investor durch eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen geworden ist.

Das aus Australien stammende Unternehmen unternahm einen umfangreichen Marketingprozess zur Identifizierung des am stärksten wachstumsorientierten Investors, und fand letztendlich, dass die Mark Wahlberg Investment Group der beste Partner war, um die ehrgeizigen weltweiten Wachstumspläne von F45 Training ehrgeizigen zu beschleunigen. Diese Investition und Partnerschaft werden die kontinuierliche großangelegte Erweiterung von F45 Training auf der ganzen Welt sicherstellen und das Markenbewusstsein steigern, insbesondere auf dem wachstumsstarken US-Markt.

Das Managementteam von F45 Training, darunter Gründer und CEO Rob Deutsch und sein Geschäftspartner Adam Gilchrist, wird das Unternehmen weiter durch seine nächste Phase globalen Wachstums führen. Diese neue Partnerschaft wird es F45 ermöglichen, seine Systeme und Prozesse zum Vorteil der Mitglieder und Franchisenehmer zu verbessern und dabei weiterhin sein bewährtes Funktionstraining für Millionen von F45-Fans auf der ganzen Welt zu bieten.

"Dies ist eine monumentale Transaktion für F45 Training. Als wir das Unternehmen aufbauten, wussten wir, dass wir etwas Besonderes hatten. Wir hatten kühne Pläne und wollten eine weltweite Fitnessbewegung ins Leben rufen", so CEO Fett Rob Deutsch. Er fuhr fort: "Das enorme Interesse, das wir durch diesen Prozess generieren konnten, bewies die Stärke der F45-Plattform und wir freuen uns, diese Partnerschaft mit Mark Wahlberg und seinem Team von Investoren zu beginnen. Herrn Wahlbergs echte Leidenschaft für Fitness, sein bewährter Geschäftssinn und die gemeinsame Vision für F45 Training passten ideal zum Unternehmen, und wir sind stolz darauf, ihn bei der F45-Familie willkommen zu heißen."

Was als ein einzelnes Fitnessstudio in Australien begann, wurde zum weltweit am schnellsten wachsenden Franchise-Unternehmen. Seit seiner Gründung hat F45 Training durch innovatives Training und Technologie-Systeme eine Vorreiterrolle in der Fitnessbranche gespielt. Diese intensive Konzentration auf Innovation, Skalierbarkeit und die Entwicklung eines großartigen Produktes haben es dem Unternehmen ermöglicht, auf mehr als 1.500 Studios in 40 Ländern weltweit anzuwachsen und zu einem Fitness-Phänomen wie kein anderes zu werden.

Das Funktionstrainings-Konzept von 45 Minuten, stationsbasiert und mit überwachter Herzfrequenz hat Zehntausenden dabei geholfen,ihre Fitness-Ziele zu erreichen und zu einem Teil einer globalen Fitness-Community zu werden. Community-Netzwerke, die Fitness, gute Gesundheit und persönliches Wachstum unterstützen werden in F45-Studios rund um die Welt aufgebaut und sind die Quelle, aus der F45 Training seine Stärke als eine internationale Marke bezieht.

"Gemeinsam mit unseren Investoren freuen wir uns sehr auf unsere Zusammenarbeit mit F45 Training. Die Gründer von F45 Training haben unglaublich gute Arbeit geleistet und eine Weltmarke aufgebaut. Mit dieser Partnerschaft hoffen wir, weiterhin die Fitness-Branche aufzurütteln", sagte Herr Wahlberg. Er fuhr fort: "Die Stärke von F45 ist, dass Menschen aller Fitness-Niveaus in einem F45-Studio Motivation und Unterstützung finden. Wir freuen uns darauf, Menschen auf der ganzen Welt dazu zu inspirieren, ihre Gesundheit und Fitnessziele zu verfolgen, indem wir ihnen F45 vorstellen."

F45 Training ist begeistert, mit Herrn Wahlberg und seinem Team zusammenzuarbeiten, um F45 Training in ein neues und aufregendes Zeitalter von Wachstum und Innovation zu führen.

Deutsche Bank Securities Inc. stand F45 Training als exklusiver Finanzberater zur Seite. Baker Mckenzie diente als Rechtsberater für F45 Training. Dickinson Wright diente der Investment Group als Rechtsberater.

Über F45 Training

Gegründet im Jahr 2012 ist F45 Training (https://f45training.co.uk/) eine einzigartige Team-Training-Routine wie keine andere. Die Routine fusioniert drei separate hochmoderne Fitnesstraining-Stile - hoch intensives Intervall-Training (HIIT), Zirkel-Training und funktionelles Training - in ein vollendetes und stringentes Gruppentrainingserlebnis für ihre Mitglieder. Diese Fusion hat zur Entwicklung von 36 Einheiten von einzigartigen 45-minütigen Trainingserlebnissen geführt, wobei weitere Routine-Einheiten in der F45-Sportabteilung in Entwicklung sind.

Die täglichen Workouts von F45 Training variieren in der Anzahl der Übungsstationen, der Trainings-/Erholungszeit sowie der Anzahl der Wiederholungen bei einem täglichen Übungsdurchlauf. Dies bietet seinen Klienten eine herausfordernde -und sich ständig ändernde - Trainingsroutine. Diese Kombination aus Intervall, Herz-Kreislauf- und Krafttraining hat sich als die effektivste Trainingsmethode für das Verbrennen von Fett und den Aufbau von schlanken Muskeln erwiesen.

Das Unternehmen wurde vor kurzem auf "Entrepreneur's Franchise 500" sowie auf "Entrepreneur's Fastest-Growing Franchises of 2019" bewertet. Besuchen Sie https://www.f45invest.com für Franchise-Möglichkeiten.

