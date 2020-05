Campaign for Nature

Mehr Naturschutz bedeutet mehr Sicherheit vor Pandemien und mehr Klimaschutz

Berlin (ots)

In einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin anlässlich des Weltbiodiversitätstags am 22. Mai erwarten namhafte Wissenschaftler, Vertreter von Stiftungen, Unternehmer, Prominente und NGOs ein konsequentes Handeln bei der Verabschiedung des "European Green Deals" und der neuen Biodiversitätsstrategie der UN- Konvention zum Schutz über die der Biologischen Vielfalt (CBD). Die enge Verbindung zwischen dem Verlust Biologischer Vielfalt und dem Auftreten von Pandemien zeige mit beispielloser Klarheit die Folgen für die Menschheit, wenn intakte Lebensräume mit hoher Artenvielfalt weiter ungebremst zerstört würden.

Nach einer aktuellen repräsentativen Umfrage im Auftrag der Campaign for Nature sind die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an die Bundesregierung eindeutig:

- 95 Prozent halten die Bekämpfung des Artensterbens für wichtig oder sehr wichtig, - 86 Prozent wollen den verstärkten Schutz intakter Naturräume, um damit die Übertragung infektiöser Krankheiten von Tieren auf Menschen zu reduzieren, - vier von fünf wünschen sich, dass bei den Konjunkturprogrammen jene Unternehmen und Industrien bevorzugt werden, die ehrgeizige Gesundheits-, Umwelt- und Klimaschutzziele verfolgen, - 84 Prozent aller Befragten möchten, dass die Bundesregierung den Schutz von Klima und Natur zu einem Schwerpunkt macht.

Die Unterzeichner fordern eine ressortübergreifende und wirksame Politik zum Schutz der Biodiversität, die auf klaren, ehrgeizigen Zielen und Positionen basiert. Zentraler Bestandteil dieser Politik sollte unter anderem sein, bis 2030 mindestens 30 Prozent der Meeres- und Landfläche der Erde unter Anerkennung und Unterstützung der Rechte indigener Völker effektiv zu schützen.

Der Schutz von mindestens 30 Prozent Fläche sei ein dreifacher Gewinn für unseren Planeten, unterstreichen die Unterzeichner des offenen Briefes. Wissenschaftler gingen davon aus, dass bei effektiver Umsetzung etwa 70 Prozent der biologischen Vielfalt und der grundlegenden Ökosystemleistungen für die Menschheit erhalten bleiben. Ein gestärkter und erweiterter Schutz natürlicher Lebensräume, insbesondere in den Tropenwäldern, würde gleichzeitig für uns Menschen auch einen natürlichen Schutzschild gegen weitere Pandemien bilden. Und, indem natürliche Kohlenstoffsenken erhalten und Emissionen gebunden werden, würden wesentliche Beiträge zum Klimaschutz geleistet sowie die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel gestärkt.

Die gegenwärtige Pandemie zeigt uns auf erschreckende Weise, wie stark unsere Gesundheit und letztlich unser Überleben von einem gesunden Planeten abhängig sind. Gleichzeitig bietet sie die einmalige Chance, die unabdingbar grundlegenden Änderungen in unseren Wirtschafts- und Finanzsystemen einzuleiten, um die Zukunftsfähigkeit der Menschheit zu sichern.

Im offenen Brief heißt es: "Der European Green Deal, einschließlich der EU-Biodiversitätsstrategie, zeigt die Richtung an, wie ein transformativer Wandel in Europa eingeleitet werden muss. Wir erwarten daher von der Bundesregierung in Vorbereitung auf die am 1. Juli beginnende Ratspräsidentschaft:

- sich national und auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, das jetzige Niveau des European Green Deals mindestens beizubehalten und eine konsequente und zeitnahe Umsetzung zu unterstützen, - die Planung und Umsetzung der Konjunkturprogramme an den Kernelementen des European Green Deal auszurichten. Es wäre fatal, jetzt den Lobbyisten nachzugeben und damit gestrige Wirtschaftsweisen und -modelle festzuschreiben oder schwierige Transformationsprozesse angesichts der aktuellen Krise zu verschieben. Dazu gehört insbesondere die umgehende Neuausrichtung der Landwirtschaft als Hauptursache für den Verlust der Biologischen Vielfalt, - sich umgehend auf ehrgeizige und konkrete Ziele zum Schutz der Biologischen Vielfalt zu verpflichten und diese national, innerhalb der EU und international zu vertreten. Damit verbunden ist ein klares Bekenntnis zu dem Ziel, bis 2030 global mindestens 30 Prozent der Meeres- und Landfläche unter wirksamen Schutz zu stellen und sich maßgeblich an der Mobilisierung der zur Umsetzung notwendigen Finanzmittel zu beteiligen."

Der offene Brief an die Bundeskanzlerin zum Internationalen Tag der Biologischen Vielfalt wurde gezeichnet von:

- Olaf Bandt, Vorsitzender Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) - Prof. Dr. Detlev Drenckhahn - Dr. Jürgen Heraeus - Hannes Jaenicke, Schauspieler, Autor, Dokumentarfilmer - Martin Kaiser, Geschäftsführender Vorstand Greenpeace Deutschland - Klaus Milke, Stifter / Vorsitzender Stiftung Zukunftsfähigkeit & Chair Foundations 20 - Prof. Dr. Kai Niebert, Präsident Deutscher Naturschutzring DNR - Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Mosbrugger, Generaldirektor Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung - Prof. Dr. Manfred Niekisch - Dr. Christof Schenck, Geschäftsführer Zoologische Gesellschaft Frankfurt - Dr. Georg Schwede, Representative Europe, Campaign for Nature - Ernst-Christoph Stolper, Sprecher des Leitungskreises Forum Umwelt & Entwicklung - Prof. Dr. Johannes Vogel, Generaldirektor des Museums für Naturkunde Berlin - Hansjörg Wyss, Chairman Wyss Foundation

Material:

- Offener Brief ganzer Text https://bit.ly/3cFHffz - Ergebnisse Kantar/Emnid Umfrage https://bit.ly/2Ly2aoS - Grafik Umfrage https://bit.ly/3bFcplQ

Kontakte für Nachfragen:

- Ilka Dege, Koordinatorin Biodiversitätspolitik des DNR e. V., ilka.Dege@dnr.de, Tel. 0162 986 95 60 - Klaus-Henning Groth, Communications, klaus-henning@campaignfornature.com, Campaign for Nature, Tel. 0172 449 3366 - Nicola Uhde, BUND-Expertin für Waldpolitik und internationale Biodiversitätspolitik, Tel. 0151 141 482 67, nicola.uhde@bund.net - Friedrich Wulf, Koordinator der AG Biodiversität des Forums Umwelt und Entwicklung, Friedrich.Wulf@freenet.de, Tel. 0162 7480899 bzw. 07664/9209859

Pressekontakt:

Dr. Georg Schwede

Representative Europe, Campaign for Nature

georg@campaignfornature.com

mobil: 0170 5571244



Klaus-Henning Groth

Presse, Campaign for Nature

klaus-henning@campaignfornature.com

mobil: 0172 449 3366

Original-Content von: Campaign for Nature, übermittelt durch news aktuell