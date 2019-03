Colloseum

Prominente beim Launch der Kendall + Kylie X COLLOSEUM Collection

Köln (ots)

JESSICA PASZKA, FERNANDA BRANDAO, CHEYENNE PAHDE, EVANTHIA BENETATOU UND SHARON SOPHIE BERLINGHOFF FEIERN KOLLEKTIONS-PREMIERE IM KÖLNER COLLOSEUM STORE

Sportlich, sexy, jung und cool - diese Schlagworte beschreiben die neue Kollektion der Kardashian Schwestern Kendall + Kylie Jenner auf den Punkt genau. Erhältlich sind die trendy Styles ab dem 16. März in allen COLLOSEUM Stores und online unter www.colloseumshop.com. Am 15. März lud Fashion Retailer COLLOSEUM bereits zum exklusiven Launch der neuen Kollektion in den Kölner Store auf der Hohe Straße ein. Bei Drinks, Fingerfood und coolen Sounds feierten Pressevertreter, Kardashian-Fans und Fashionistas mit dem Testimonial Jessica Paszka die stylische Kollektion. Neben Jessica wollten sich auch weitere prominente Gesichter wie Entertainerin Fernanda Brandao, die Schauspielerinnen Cheyenne Pahde und Sharon Sophie Berlinghoff sowie Bachelor 2019 Kandidatin Evanthia Benetatou die Chance auf eine coole Party und eine Sneak-Peek auf die Kendall + Kylie X COLLOSEUM Collection nicht nehmen lassen.

KENDALL + KYLIE X COLLOSEUM

Die Kendall + Kylie X COLLOSEUM Collection bringt urbane Streetstyles und massenweise Must-Haves in die Kleiderschränke. Die weltweit bekannten Models, Fashion Ikonen und Unternehmerinnen Kendall und Kylie Jenner haben ein unschlagbares Gespür für Trends und setzen diese in den neuen Fashion Items für COLLOSEUM sehr sexy und sportiv um. Bodies, Shirts, Cropped Tops, Jogpants, Leggings und mehr sind modisch absolut up-to-date, definitiv Instagram-tauglich und greifen nebenbei auch noch den aktuellen Logo-Trend auf. Kein Wunder, dass die deutschen Fashionistas und Mode-Influencerinnen wie Romina Meier und "Anniju" schon fleißig Fotos und Stories mit den coolen Outfits posten. Erhältlich sind die trendy Styles ab dem 16. März in allen COLLOSEUM Stores und online unter www.colloseumshop.com.

JESSICA PASZKA

Bekannt wurde Deutschland-Testimonial Jessica durch ihre Teilnahme an den RTL Shows "Der Bachelor" und "Die Bachelorette". Seitdem ist die 28-jährige ein gern gesehener Gast auf den roten Teppichen und hat sich als Influencerin mit knapp einer halben Million Instagram-Follower in den sozialen Netzwerken einen Namen gemacht. Sexy, sportlich, trendaffin und sympathisch passt sie perfekt zum Look der Kendall + Kylie X COLLOSEUM Collection. "COLLOSEUM bringt mit der Kendall + Kylie Collection den L.A. Vibe zu uns. Die Styles sind für mich die perfekte Kombination aus Sport und Lifestyle", so Paszka.

COLLOSEUM

Die Kollektionen von COLLOSEUM bieten alles, was das Fashionista-Herz begehrt - von Basic Item bis It-Piece. Inspiriert von urbanen Streetstyles bringt COLLOSEUM die Highlights für jeden Look zu attraktiven Preisen direkt in den Laden. Der Mix aus modischen Basics und angesagten Trends bietet eine breite Auswahl für fashionbegeisterte junge Frauen. Schuhe, Schmuck und Accessoires ergänzen das Sortiment und machen jedes Outfit zum individuellen Mode-Statement.

