"Das Reich der Wikinger - Ivars Dynastie": WELT zeigt den Zweiteiler in Deutscher Erstausstrahlung

Beide Folgen der Dokumentation am Freitag, den 1. Juli 2022, ab 0.05 Uhr im TV

Berlin (ots)

WELT sendet am Freitag, den 1. Juli 2022 ab 0.05 Uhr die zweiteilige Dokumentation "Das Reich der Wikinger - Ivars Dynastie" in Deutscher Erstausstrahlung.

Im 8. Jahrhundert bricht das Zeitalter der Wikinger an. Die Skandinavier entwickeln damals besonders wendige Langschiffe mit Seitenruder - ideal für die Raubzüge der Wikinger. Jahrzehntelang überqueren sie von Norwegen aus die Nordsee, um zu wohlhabenden Klöstern Britanniens und Irlands zu gelangen. "Das Reich der Wikinger - Ivars Dynastie" erklärt den Ursprung der Nordmänner und beschreibt die Lebensweise sowie ihren Einfluss auf die Kulturen dort. Ihre bekanntesten stolzen und unbarmherzigen Anführer waren Olaf der Weiße und Ivar.

"Das Reich der Wikinger - Ivars Dynastie" Teil 1 und 2 in Deutscher Erstausstrahlung" am Freitag, den 1. Juli 2021, ab 0.05 Uhr auf WELT. Die Dokumentation nach Ausstrahlung auch in der Mediathek und der TV-App.

