Heute um 14 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz im Interview mit TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard

"WELT Talk Spezial" zum Abschluss des G7-Gipfels auf Schloss Elmau

Bundeskanzler Olaf Scholz gibt am heutigen Dienstag um 14 Uhr dem Chefredakteur des Nachrichtensenders WELT, Jan Philipp Burgard, ein Interview im "WELT Talk Spezial". Der Kanzler zieht in dem Gespräch zum Abschluss des dreitägigen G7-Gipfels in den bayerischen Alpen Bilanz - kurz vor Beginn des Nato-Gipfels, der heute in Madrid startet.

"WELT Talk Spezial mit Olaf Scholz" am Dienstag, 28. Juni 2022, um 14 Uhr auf WELT Nachrichtensender sowie im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App.

