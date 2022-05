WELT Nachrichtensender

Nachrichtensender WELT zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am Sonntag mit Sondersendung ab 17 Uhr

Berlin (ots)

Der Nachrichtensender WELT berichtet am Sonntag, den 15. Mai 2022, ab 17 Uhr ausführlich über die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Im Studio in Berlin ordnen der Stellvertretende WELT-Chefredakteur Robin Alexander, Moderatorin Lena Mosel sowie WELT-Chefmoderatorin Tatjana Ohm das Geschehen in einer Live-Sendung ein. Nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr wird Moderator Carsten Hädler die ersten Prognosen und später die Hochrechnungen präsentieren. Umfragen rund um die Landtagswahl erläutert Janina Mütze vom Meinungsforschungsinstitut Civey.

Aus Nordrhein-Westfalen geschaltet werden die Reporterinnen Christina Lewinsky und Isabell Finzel sowie Reporter Jens Reupert. Michael Wüllenweber und Achim Unser berichten über die Einordnung der Wahlergebnisse durch die Bundespolitik in Berlin.

"WELT-Live: Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022" am Sonntag, 15. Mai, ab 17 Uhr auch im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App.

