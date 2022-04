WELT Nachrichtensender

Präsidentschaftswahl in Frankreich am Sonntag, 24. April: WELT Nachrichtensender berichtet live und zeigt Sondersendung ab 20 Uhr

Berlin (ots)

WELT Nachrichtensender berichtet am Sonntag, den 24. April, den ganzen Tag live über die französische Präsidentschaftswahl. Amtsinhaber und Kandidat Emmanuel Macron (La République en Marche) tritt in einer Stichwahl gegen Marine Le Pen (Rassemblement National) an.

Die Sondersendung zur Wahl beginnt um 20 Uhr und wird von Nele Würzbach aus dem Berliner Nachrichtenstudio des Senders WELT moderiert. Aus Paris werden WELT-Reporterin Lena Mosel und Frankreich-Korrespondent Peter Heusch live zugeschaltet.

WELT Sondersendung zur französischen Präsidentschaftswahl am Sonntag, 24. April 2022 ab 20 Uhr auf WELT Nachrichtensender sowie im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App.

