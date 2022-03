WELT Nachrichtensender

Putins Krieg: "WELT Talk" am Mittwoch um 17.30 Uhr

Zu Gast der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk, CDU-Chef Friedrich Merz und die Politikwissenschaftlerin Claudia Major

Berlin (ots)

Am Mittwoch, den 9. März, um17.30 Uhr, diskutiert WELT Nachrichtensender Chefredakteur Jan Philipp Burgard die dramatische Lage in der Ukraine. Hat das Land eine Chance gegen Putin? Was sollte die NATO tun? Wie kann Deutschland helfen?

Zu Gast im Studio des Berliner Senders sind der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk und die Politikwissenschaftlerin Claudia Major. Zugeschaltet wird CDU-Parteichef Friedrich Merz.

WELT-Chefreporter Steffen Schwarzkopf berichtet live aus der Ukraine, Russland-Korrespondent Christoph Wanner aus Moskau.

"WELT Talk" am Mittwoch, den 9. März, um 17.30 Uhr auf WELT Nachrichtensender sowie im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App.

