Scholz wird Kanzler: Nachrichten-Livestrecke bei WELT gestern mit starken 2,0 Prozent Marktanteil/ 4,5 Prozent bei Wahl, Ernennung und Vereidigung

Machtwechsel in Deutschland. Am gestrigen Mittwochvormittag wurde Olaf Scholz zum Kanzler gewählt, bekam vom Bundespräsidenten die Ernennungsurkunde und wurde vereidigt. In der Zeitschiene zwischen 8.30 bis 14 Uhr erzielte der Nachrichtensender WELT einen Marktanteil von 4,5 Prozent bei den 14 bis 49-Jährigen (ntv 4,1 Prozent, Phoenix 4,3 Prozent).

Über die gesamte Nachrichten-Livestrecke erzielte WELT einen Marktanteil bei 14/49 von 2,0 Prozent (ntv ebenfalls 2,0 Prozent, Phoenix 1,9,Prozent).

