"Cosmic Kiss": WELT Nachrichtensender überträgt am Sonntag ab 7 Uhr live den Start von Matthias Maurer mit der SpaceX-Raumkapsel zur ISS

WELT Nachrichtensender übertragt am Sonntagmorgen ab 7 Uhr live den Start der SpaceX-Raumkapsel "Crew Dragon" zur Internationalen Raumstation ISS. An Bord sind der ESA-Astronaut Matthias Maurer, der als vierter Deutscher zur ISS und als zwölfter Deutscher überhaupt ins All fliegt, und die NASA-Astronaut*innen Raja Chari, Thomas H. Marshburn sowie Kayla Barron. US-Studioleiter Steffen Schwarzkopf berichtet vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus und Astronaut und Weltraumforscher Ulrich Walter wird als Experte zugeschaltet.

Der Sender zeigt im Vorfeld des Starts der Mission "Cosmic Kiss", von Samstagabend 18 Uhr bis zum Beginn der Live-Sendung am frühen Sonntagmorgen, seine besten Space-Dokumentationen.

Neben der TV-Übertragung ist der Start der Mission auch im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App zu sehen.

"WELT LIVE Astronaut Maurer auf ISS-Mission 'Cosmic Kiss'" am Sonntag, den 31. Oktober 2021 ab 7.00 Uhr auf WELT Nachrichtensender

