WELT

"Der Kandidatencheck": WELT Nachrichtensender zeigt am Samstag Reportagen zu Baerbock, Laschet und Scholz

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Berlin (ots)

WELT Nachrichtensender zeigt am morgigen Samstag ab 12.20 Uhr jeweils Reportagen zu den drei Kanzlerkandidat*innen. Die WELT-Reporter Daniel Franz, Michael Wüllenweber und Achim Unser haben Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz im Wahlkampf begleitet und sie unter die Lupe genommen. Wer kommt bei den Bürger*innen gut an? Was sind ihre Stärken und Schwächen? Und: Was ist ihr Antrieb und wieviel Erfahrung haben die drei Politiker*innen?

Samstag, den 18. September um 12.20 Uhr "Der Kandidatencheck: Armin Laschet"

Samstag, den 18. September um 13.20 Uhr "Der Kandidatencheck: Olaf Scholz"

Samstag, den 18. September um 14.20 Uhr "Der Kandidatencheck: Annalena Baerbock"

Auch in der Mediathek, TV-App und auf WELT.de

Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell