WELT begleitet die heiße Phase der anstehenden Bundestagswahl unter dem Titel "Kampf ums Kanzleramt". Im Vorfeld der Wahl zeigt der Nachrichtensender Live-Duelle von Spitzenpolitiker*innen sowie Interviews mit Kanzlerkandidaten und berichtet in seiner täglichen 14-stündigen Live-Nachrichtenstrecke ausführlich über die letzten Wochen und Tage vor der Entscheidung. Am 26. September selbst berichtet WELT von 7 bis 24 Uhr live.

In den WELT-Duellen treffen ab dem 3. August jeweils zwei Spitzenpolitiker*innen verschiedener Parteien aufeinander. WELT-Chefmoderatorin Tatjana Ohm und der Stellvertretende WELT-Chefredakteur Robin Alexander interviewen sie zu den aktuell im Bundestagswahlkampf anstehenden Themen. Die 30-minütigen Live-Sendungen aus dem WELT-Studio in Berlin zeigen so im unmittelbaren Vergleich eine breite Palette derjenigen, die sich zur Wahl stellen, ihre Positionen und Lösungsansätze für die aktuellen Herausforderungen.

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) trifft auf die Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil auf den Bundesvorsitzenden der Jungen Union Tilman Kuban, der Unions-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus auf die Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht, der Linke-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch auf den FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner und CDU-Politiker Friedrich Merz auf den Grünen-Politiker Cem Özdemir.

In den einstündigen Interviews stehen die Spitzenkandidaten Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) den WELT-Journalisten Rede und Antwort.

Am 26. September, dem Tag der Bundestagswahl, berichtet WELT von 7 bis 24 Uhr durchgehend live. Auch hier moderieren Tatjana Ohm und Robin Alexander im WELT-Nachrichtenstudio die entscheidenden Stunden. Die jeweils aktuellen Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse präsentiert Carsten Hädler an der Vidiwall.

Die Sendetermine:

3. August, 16.00 Uhr Kampf ums Kanzleramt - WELT-Duelle: Kubicki vs. Neubauer

11. August, 20.00 Uhr Kampf ums Kanzleramt - WELT-Interview: Olaf Scholz

6. September, 15.30 Uhr Kampf ums Kanzleramt - WELT-Duelle: Klingbeil vs. Kuban

7. September, 15.00 Uhr Kampf ums Kanzleramt - WELT-Duelle: Brinkhaus vs. Wagenknecht

8. September, 15.00 Uhr Kampf ums Kanzleramt - WELT-Duelle: Bartsch vs. Lindner

tba Kampf ums Kanzleramt - WELT-Duelle: Merz vs. Özdemir

13. September, 14.00 Uhr Kampf ums Kanzleramt - WELT-Interview: Armin Laschet

26. September, 7-24 Uhr Kampf ums Kanzleramt - Tag der Entscheidung

