WELT

Beisetzung von Prinz Philip am Samstag ab 14.30 Uhr auf WELT Nachrichtensender

Berlin (ots)

Der Nachrichtensender WELT zeigt am Samstag, den 17. April von 14.30 bis 18 Uhr, die Beisetzung von Prinz Philip. Im Studio in Berlin moderiert Tatjana Ohm. Vor Ort in London ist Reporterin Daniela Will.

Die Sendung auch im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App.

Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell