WELT

WELT mit stärkstem Februar seit Bestehen: 1,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe

Daytime-Marktanteil gegenüber Vorjahreswert mehr als verdoppelt

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Im Februar setzte WELT seinen erfolgreichen Trend weiter fort: Mit 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer*innen erzielte das gemeinsam vermarktete Angebot des Nachrichtensenders und seines Timeshiftsenders N24 Doku den stärksten Februar-Wert seit Bestehen. Der Nachrichtensender selbst erreichte 1,3 Prozent Marktanteil (ntv: 1,3%), N24 Doku kam auf 0,4 Prozent. Beim Gesamtpublikum (ab 3 Jahre) holten WELT und N24 Doku gemeinsam 1,2 Prozent Marktanteil und verbuchten mit 5,83 Mio täglichen Seher*innen die höchste Februar-Reichweite seit 2009.

Die werktägliche Live-Nachrichtenstrecke von 6 bis 20 Uhr (Mo-Fr) hat sich mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen im Vergleich zum Daytime-Slot im Vorjahresmonat (0,8%) mehr als verdoppelt. Den höchsten Tagesmarktanteil des Monats erzielte WELT Nachrichtensender am 10. Februar mit 2,5 Prozent in der Zielgruppe. An diesem Tag fand der Bund-Länder-Gipfel statt, auf dem die erneute Lockdown-Verlängerung bis zum 7. März beschlossen wurde.

Der nächste Corona-Gipfel findet am Mittwoch dieser Woche statt. WELT Nachrichtensender berichtet wie immer live über die Verhandlungen und Ergebnisse

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, Marktstandard: TV / WeltN24 Marketing & Commercial Sales / Definition Netto-Seher*innen: Verweildauer mindestens 1 Minute konsekutiv / Zeitraum 01.02.-28.02.2021 / Daten z.T. vorläufig gewichtet

Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell