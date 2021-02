WELT

WELT überträgt Mars-Landung des NASA-Rovers "Perseverance" am Donnerstagabend ab 21.45 Uhr live

WELT überträgt die Landung des NASA-Rovers "Perseverance" am Donnerstagabend von 21.45 bis circa 22.30 Uhr live. Weltraumexperte und Astronaut Prof. Ulrich Walter wird ins Berliner Studio zugeschaltet und kommentiert gemeinsam mit WELT-Moderatorin Angela Knäble das Landemanöver und den Touchdown des Rovers der von der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA geführten Mission.

"WELT-LIVE Mars-Landung NASA-Rover" am Donnerstag, den 18. Februar von 21.45 bis ca. 22.30 Uhr im TV, auf Welt.de und in der TV-App.

Die vierte Staffel der Dokureihe "Spacetime" mit Ulrich Walter startet am Sonntag, den 21. Februar um 18.05 Uhr auf WELT. In der sechsten Folge "Reiseziel Mars - Vom Mond zum Roten Planeten" mit Ausstrahlungstermin am Sonntag, den 28. März um 18.05 Uhr, werden Bilder der Mars-Mission des Rovers "Perseverance" zu sehen sein.

