WELT Live am 20. Januar ab 16 Uhr: Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris

Am kommenden Mittwoch werden in Washington der neue US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris ins Amt eingeschworen. Der Nachrichtensender WELT berichtet ab 16.00 Uhr bis mindestens 22.00 Uhr live.

Mitten in der Corona-Pandemie und einer der größten politischen Krisen der US-Geschichte - Donald Trump wurde am gestrigen Mittwoch zum zweiten Mal vom US-Repräsentantenhaus impeached, also eines Amtsvergehens angeklagt - tritt die Biden-Administration ihren schwierigen Job an. Auch für den 20. Januar rechnen die US-Behörden mit Störungen und möglichen gewaltsamen Angriffen auf die Institutionen der amerikanischen Demokratie.

Live aus den USA berichten US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf sowie die Reporterinnen Nancy Lanzendörfer und Daniela Will. Im WELT-Nachrichtenstudio Berlin begleiten die Moderator*innen Lena Mosel, Carsten Hädler und Marie Przibylla die Zeremonie. Als Experte für US-Politik wird Julius van de Laar zugeschaltet. Für WELT.de berichten Daniel Sturm und Stefan Beutelsbacher aus Washington und Clemens Wergin aus Berlin.

"WELT-live Amtseinführung Joe Biden" am Mittwoch, den 20. Januar 2021 ab 16.00 Uhr auf WELT, in der TV-App und auf WELT.de

