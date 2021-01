WELT

Wer wird neuer CDU-Vorsitzender?

WELT Nachrichtensender berichtet live vom CDU-Parteitag am Freitag und Samstag

Berlin (ots)

WELT Nachrichtensender berichtet am 15. und 16. Januar live vom 33. Parteitag der CDU. Am Freitag stehen bis 21 Uhr die Reden von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und CSU-Chef Markus Söder auf dem Programm. Moderator im WELT-Studio ist Jens Reupert und Reporter in Berlin Michael Wüllenweber. Am Samstag wird von 9 bis ca. 12.30 Uhr der neue CDU-Vorsitzende gewählt. Aus dem WELT-Studio informieren Michael Wüllenweber, Alexander Siemon und Fanny Fee Werther.

Pressekontakt:

Kathrin Mohr

Programmkommunikation WELT und N24 Doku

+49 30 2090 4625

kathrin.mohr@welt.de

www.presse.welt.de

Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell