"Studio Friedman" am 12. November: "Deutschland im Griff der Corona-Pandemie"

Die Corona-Pandemie hat Deutschland weiter fest im Griff. Die Infektionszahlen bleiben hoch, die Intensivstationen füllen sich, das öffentliche Leben ist zu weiten Teilen eingeschränkt. Gleichzeitig protestierten 20.000 Menschen in Leipzig gegen die Corona-Maßnahmen - ohne Masken, ohne Abstand. Was sagt das aus über diesen Teil der Gesellschaft? Wie schwierig fällt die Entscheidung zwischen Vernunft und Verantwortung auf der einen und der Freiheit der oder des Einzelnen auf der anderen Seite? Und wie kommen wir am besten durch den Corona-Winter?

Darüber diskutiert Michel Friedman mit Prof. Uwe Janssens, Präsident der Deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V. (DIVI) und Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin vom St.-Antonius-Hospital in Eschweiler.

