WELT

WELT überträgt finales TV-Duell Trump - Biden in der Nacht auf Freitag LIVE

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

WELT überträgt in der Nacht zu Freitag live von 02.50 Uhr bis 04.35 Uhr das finale TV-Duell mit deutscher Übersetzung. Am Donnerstag treffen in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee US-Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden zum zweiten und letzten Mal vor der Wahl am 3. November im TV aufeinander. Zwischenzeitlich war ein weiteres für den 15. Oktober geplantes TV-Duell wegen der Covid-19-Infektion des Präsidenten abgesagt worden. Angekündigt wurde heute eine Novität: ein Stummschaltknopf, der den Kandidaten Gelegenheit geben soll, ihre zweiminütigen Redebeiträge ohne Unterbrechung durch ihren Opponenten zu halten.

Neben der TV-Übertragung ist das finale Rededuell auch im Livestream auf WELT.de und in der und in der WELT Nachrichtensender TV-App zu sehen.

"WELT LIVE - TV-Duell Trump - Biden"

In der Nacht von Donnerstag, 22.10. auf Freitag, 23.10. um 02.50 Uhr live auf WELT.

Pressekontakt:

Kathrin Mohr

Programmkommunikation WELT und N24 Doku

+49 30 2090 4625

kathrin.mohr@welt.de

www.presse.welt.de

Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell