WELT

"Kampf ums Weiße Haus - US-Wahl 2020" am 3. und 4. November live auf WELT

Gemeinsames WELT-Team berichtet von der US-Wahl

Berlin (ots)

Am 3. und 4. November begleitet WELT die US-Wahl 2020 auf allen Kanälen, umfassend und mit allen relevanten Stories und Hintergründen, Zahlen und Analysen. Gemeinsam aus den USA berichten Stefan Beutelsbacher, Carolina Drüten, Nancy Lanzendörfer, Steffen Schwarzkopf, Paul Sonntag, Hannes Stein, Daniel Sturm und Daniela Will über die Ereignisse am Wahltag und ordnen ein. Zum WELT-US-Wahl-Team in Berlin gehören Sonja Gillert, Carsten Hädler, Tatjana Ohm, Marie Przibylla und Clemens Wergin.

Die heiße Phase des Wahlabends beginnt, wenn in den Staaten an der US-Ostküste ab Mitternacht hiesiger Zeit die Wahllokale schließen und erste Prognosen und Hochrechnungen eintreffen. Und das sieht beim Nachrichtensender dann so aus: Um 0.00 Uhr begrüßt Tatjana Ohm die Zuschauer im WELT-Studio zur langen Wahlnacht. Carsten Hädler präsentiert an der Vidiwall detailliert die Zahlen aus allen 50 US-Bundesstaaten in aufwändig gestalteten Grafiken. Experten der US-Politik analysieren im Gespräch mit den Moderatoren die laufenden Ereignisse. Marie Przibylla begleitet ebenfalls an der Vidiwall die Reaktionen in den sozialen Medien.

Am Mittwoch nach der Wahl gibt es dann viel aufzuarbeiten, einzuordnen und zu diskutieren. Die komplette TV-Berichterstattung zur US-Wahl gibt es auch im Livestream auf WELT.de und der TV-App. Darüber hinaus begleitet WELT Nachrichtensender die Ereignisse umfassend in Social Media und auf Out-of-Home-Screens, auf YouTube, in der Mediathek sowie im Reporterpodcast "Inside USA" mit Steffen Schwarzkopf und Sonja Gillert.

"Kampf ums Weiße Haus - US-Wahl 2020"

3. November, 6.00 Uhr bis 4. November, 22.00 Uhr live auf WELT

