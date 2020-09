WELT

"Studio Friedman" am 10. September: Erster Bürgermeister Hamburgs Peter Tschentscher über die Ausrichtung der SPD

Die SPD-Parteivorsitzenden küren Olaf Scholz frühzeitig zum Kanzlerkandidaten, fordern einen Sozialstaat, der an der Seite der Menschen steht und machen Werbung für ein progressives linkes Bündnis. Saskia Esken sagt: "Wir spielen auf Sieg. Wir hoffen, dass unsere Konzepte die Bürger überzeugen." Konkret spricht die SPD von der Abkehr von Hartz IV, gleichen Bildungschancen für alle Kinder, mehr Unterstützung für ärmere Familien, Teilhabe für alle und größerer Umverteilung.

Kann die SPD so die Wähler überzeugen oder verliert sie durch ihren Linksruck die Wähler in der so genannten Mitte? Stellt die SPD gar den nächsten Kanzler? Und ist die Linkspartei wirklich ein geeigneter Partner?

Darüber diskutiert Michel Friedman mit Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister Hamburgs (SPD).

