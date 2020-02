WELT

"Studio Friedman" am 20. Februar: "Gelingt die Energiewende?"

Das neue Jahr beginnt mit Temperaturrekorden in Europa und nie zuvor erreichter Wärme in der Antarktis. Weltweit gibt es mehr Dürren, Überschwemmungen und extreme Wetterlagen als je zuvor. Für Wissenschaftler und Experten steht fest: Es muss endlich gehandelt werden. Die Bundesregierung beschließt den Kohleausstieg 2038, investiert in erneuerbare Energien und verabschiedet ein umfassendes Klimaschutzprogramm. Reicht das, um die CO2-Emmissionen wirksam zu verringern? Leistet Deutschland genug, um dem Klimawandel zu trotzen?

Darüber diskutiert Michel Friedman mit Julia Verlinden, energiepolitische Sprecherin von B90/Die Grünen im Bundestag, und Klaus-Peter Schulze, Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und nukleare Sicherheit von der CDU im Bundestag.

