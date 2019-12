WELT

TV-Jahresmarktanteile: WELT hält Wettbewerber auch 2019 auf Abstand

Im hart umkämpften TV-Markt behauptete WELT im abgelaufenen Jahr seine führende Position unter den Nachrichten- und Informationsangeboten mit einem Marktanteil von 1,3 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern (n-tv: 0,9%; Phoenix: 0,7%). Beim Gesamtpublikum der Zuschauer ab 3 Jahre kam WELT auf 1,1 Prozent Marktanteil (n-tv: 1,0%; Phoenix: 1,0%). Gegenüber 2018 blieben die Marktanteile in beiden Zielgruppen unverändert, während bei den 14- bis 49-jährigen Männern ein Zugewinn auf 2,0 Prozent Marktanteil (2018: 1,9%) gelang.

Marktführer in der täglichen Nettoreichweite, steigende Verweildauer

Das gemeinsam vermarktete Angebot von WELT und seinem Timeshift-Sender N24 Doku verbuchte mit 4,86 Millionen täglichen Einschaltern (Nettoseher im Gesamtpublikum der Zuschauer ab 3 Jahre) erneut die größte Reichweite unter allen TV-Angeboten der dritten und vierten Generation (n-tv: 4,63 Mio). Die durchschnittliche Verweildauer der 14- bis 49-jährigen Zuschauer auf WELT stieg von 21 Minuten im Vorjahr auf 22 Minuten (n-tv: 17min; Phoenix: 20min).

Feuerkatastrophe von Notre-Dame meist gesehene Sendung des Jahres

Meist gesehene WELT-Sendung des Jahres war die Live-Berichterstattung über das verheerende Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame am 15. April. Bis zu eine halbe Million Zuschauer (ab 3 Jahre) verfolgten die Ereignisse in den LIVE-Sondersendungen. Bei den Dokumentationen erreichte die französische Produktion "Flugzeugträger - Die Geschichte eines Superschiffs" mit fast 400.000 Zuschauern (ab 3 Jahre) die meisten WELT-Zuschauer, während beim jungen Publikum der 14- bis 49-Jährigen die beliebte Serie "Lost Places" mit bis zu 2,8 Prozent Marktanteil überzeugte.

Mit der Fortsetzung des Brexit-Dramas, der ersten paneuropäisch ausgetragenen Fußball-Europameisterschaft, den Olympischen Sommerspielen in Tokio, dem Präsidentschaftswahlkampf in den USA und vielen weiteren Großereignissen verspricht 2020 ein noch nachrichtenintensiveres Jahr als 2019 zu werden. WELT ist bereit und freut sich darauf.

