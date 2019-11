WELT

"Studio Friedman" am 21. November: "Klimaschutzgesetz - Durchbruch oder Luftnummer?"

Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung ist beschlossen. Es beinhaltet unter anderem die Einführung eines CO2-Preises im Verkehr und bei Gebäuden, die Senkung der Mehrwertsteuer bei Bahntickets im Fernverkehr sowie finanzielle Unterstützung für Pendler*innen und Häusersanierungen. So will die Bundesregierung die selbst gesetzten Klimaziele für 2030 in Deutschland einhalten. Werden die beschlossenen Maßnahmen ausreichen? Was muss getan werden, um tatsächlich einen Schutz des Klimas zu bewirken?

Darüber diskutiert Michel Friedman mit Oliver Krischer, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender von B90/Die Grünen sowie politischer Koordinator des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Bundestag und Christoph Ploß, CDU, Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur Verkehrsausschuss im Bundestag.

