WELT

Justizministerin Barley zu den Aussichten der Sozialdemokraten bei der Europawahl: "Es gibt immer so ein Erstaunen, oh Gott, die Sozialdemokraten gewinnen eine Wahl"

Berlin (ots)

Katarina Barley (SPD), Justizministerin und Kandidatin der SPD für die Europawahl, zu den Aussichten der Sozialdemokraten bei der Europawahl am kommenden Sonntag heute Vormittag im Interview mit WELT Nachrichtensender: "Es gibt immer so ein Erstaunen, oh Gott, die Sozialdemokraten gewinnen eine Wahl. In Spanien hat die Sozialdemokratie gewonnen. In Finnland hat die Sozialdemokratie gewonnen. In Schweden hat die Sozialdemokratie gewonnen. Und irgendwie kommt dieses Erstaunen. Ich bin sehr optimistisch. Unsere Veranstaltungen waren immer extrem gut besucht. Die Leute waren sehr positiv. Ich nehme natürlich das Wahlergebnis sehr gerne entgegen. Von Umfragen jedenfalls lasse ich mich nicht beeindrucken."

Frei zur Verwendung ausschließlich bei Angabe der Quelle "Nachrichtensender WELT".

Pressekontakt:

Kathrin Mohr

Kommunikation WELT und N24 Doku

+49 30 2090 4625

kathrin.mohr@welt.de

www.presse.welt.de

Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell