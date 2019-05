WELT

WELT Nachrichtensender mit Sondersendung zur Europawahl am 26. Mai / Zu Gast im Studio: Andrea Despot von der Europäischen Akademie Berlin und der stellvertretende WELT-Chefredakteur Robin Alexander

Die Europäer wählen ein neues Parlament und der Nachrichtensender WELT begleitet die Wahl am Sonntag, den 26. Mai 2019, live mit einer Sondersendung. Von 17.30 bis ca. 20:00 Uhr analysieren Chefmoderatorin Tatjana Ohm und Moderator Carsten Hädler zusammen mit dem stellvertretenden WELT-Chefredakteur Robin Alexander und Andrea Despot von der Europäischen Akademie Berlin die ersten Hochrechnungen und ordnen diese ein.

Unterstützt werden sie von den Reporter*innen Michael Wüllenweber in Brüssel, Daniela Will in London, Bettina Gabbe in Rom und Jens Reupert in Paris. Christina Lewinsky, Achim Unser, Angela Knäble und Daniel Franz berichten aus Berlin sowie von der Bürgerschaftswahl in Bremen.

Im Anschluss auf die Wahl-Sondersendung folgen stündliche Nachrichtensendungen bis 23:00 Uhr.

