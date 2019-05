WELT

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zu Putschgerüchten gegen Nahles:

"Andrea Nahles sitzt fest im Sattel"

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil heute im "Nachrichtensender WELT" zu Putschgerüchten gegen die SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles:

"Ich halte das für eine Ente. Andrea Nahles ist gewählte Fraktions- und Parteivorsitzende. Sie macht den Job gut. Und ich rate allen in meiner Partei, sich jetzt auf den Wahlkampf zu konzentrieren. Wir haben noch einiges vor in dieser Woche. Und darum geht es jetzt." Klingbeil ergänzt: "Andrea Nahles sitzt fest im Sattel. Und wir werden Umfragewerte sicherlich nicht verbessern, wenn wir übereinander reden. Wir müssen darüber reden, wie wir das soziale Europa gestalten können, wie wir die Digitalsteuer erreichen können, wie wir mit der Situation im Iran umgehen, wo sich eine neue Eskalation anbahnt. Das sind Dinge, die die Menschen in diesem Land interessieren, nicht, wie es der SPD geht und nicht, wenn in der SPD übereinander geredet wird."

