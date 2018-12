WELT LIVE: Sojus-Rakete heute mit drei Astronauten zur ISS / Experte Ulrich Walter kommentiert auf WELT den Start ab 12 Uhr: Anne McClain, Oleg Kononenko und David Saint-Jacques in Vorbereitung auf den Start zur ISS. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/13399 / Die Verwendung dieses Bildes ist... mehr Bild-Infos Download

Berlin (ots) - WELT überträgt den erneuten Start der Sojus-Rakete zur Internationalen Raumstation ISS heute ab ca. 12 Uhr live. Nachdem der erste Versuch personelle Verstärkung zum Team um Astronaut Alexander Gerst zu schicken am 11. Oktober durch einen Fehlstart gescheitert war, starten heute um 12.31 Uhr drei Raumfahrer erneut ins All. Die US-Astronautin Anne McClain, der Kanadier David Saint-Jacques und der russische Kosmonaut Oleg Kononenko sollen in sechs Stunden die Raumstation erreichen und dort andocken. Im Berliner Nachrichtenstudio informieren Tatjana Ohm und Carsten Hädler, außerdem kommentiert Experte Ulrich Walter den Start.

WELT LIVE heute ab 12 Uhr mit dem Start der Sojus-Rakete zur ISS im TV und auf welt.de.

