"Vision Gold" im Dezember: "Zehnkampf, Turnen, Klettern - 'Leiden gehört einfach dazu'" am 14. Dezember um 18.25 Uhr in Deutscher Erstausstrahlung auf N24

Berlin (ots) - Im Dezember geht es in "Vision Gold" um drei Sportarten, die es in sich haben: Zehnkampf, Turnen und Klettern. Alle drei Disziplinen sind extrem trainingsintensiv und fordern den kompletten Körper. Die Athleten müssen leidensfähig sein, denn Misserfolge sind ihre täglichen Begleiter.

Zehnkämpfer Niklas Kaul hat im Juli für Aufsehen gesorgt: Bei den U20-Europameisterschaften im italienischen Grosseto stellte er einen Weltrekord auf. 8435 Punkte - damit schlug er den 35 Jahre alten Spitzenwert. Das N24-Sportmagazin hat den Studenten in Mainz beim Training besucht.

Er erzählt von seinen Stärken und Schwächen - und dass ein Zehnkampf über zwei Tage dem Körper alles abverlangt.Tabea Alt ist die große Hoffnung im deutschen Turnsport. Sie ist gerade einmal 17 Jahre alt und gilt in allen Teilbereichen des Geräteturnens als sehr talentiert. Bei den Weltmeisterschaften in Montreal gewann sie im Oktober am Schwebebalken Bronze, sogar erste Olympiaerfahrungen hat sie bereits gesammelt. In Stuttgart treffen die "Vision Gold"-Reporter die junge Kunstturnerin beim Training. Drei Stunden lang geht es in der perfekt ausgestatteten Turnhalle von Gerät zu Gerät. Jedes Detail ihrer Kür wird überprüft, bevor es zum Abschluss noch ein Zirkeltraining gibt.

Sportklettern erlebt gerade einen Boom. Die Kletterhallen sind gut besucht, die Bewährungsprobe an der Wand macht süchtig. 2020 wird die Disziplin olympisch. "Vision Gold" hat bei den deutschen Athleten nachgefragt, ob und wie die Olympia-Ernennung ihren Sport verändert und welche Ziele sie auf dem Weg nach Tokio haben.

"Vision Gold: Zehnkampf, Turnen, Klettern - 'Leiden gehört einfach dazu'" am 14. Dezember um 18.25 Uhr in Deutscher Erstausstrahlung auf N24 und nach Ausstrahlung 30 Tage lang in der Mediathek: www.welt.de/mediathek

