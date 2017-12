Berlin (ots) - Die SPD ist in der Zwickmühle - Neuauflage der Großen Koalition oder nicht? Der SPD-Parteivorstand spricht sich für die Aufnahme von "ergebnisoffenen" Gesprächen mit CDU/CSU aus. Trotzdem wiederholen die Sozialdemokraten gebetsmühlenartig, dass es keinen Automatismus für eine Große Koalition gibt. Wie ernst nimmt die SPD die Gespräche? Will sie eigentlich doch in die Opposition? Und welche Zugeständnisse an die SPD muss die Union für eine Neuauflage machen?

Darüber diskutiert Michel Friedman mit Karin Maag, Mitglied im Fraktionsvorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Johannes Kahrs, Haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.

"Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf N24.

Die komplette Sendung im Internet unter: www.welt.de/studiofriedman

