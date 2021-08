GameChange Solar

GameChange Solar schließt größtes Solar-Tracker-Projekt in Indien für Tata Power ab

Norwalk, Connecticut (ots/PRNewswire)

GameChange Solar gab heute die Fertigstellung seines ersten Genius Tracker(TM)-Projekts in Indien bekannt. Dieses 394-MW-Projekt liegt 110 km von Ahmedabad, der Hauptstadt des Bundesstaates Gujarat, entfernt. Dieses Solarkraftwerk soll den Gegenwert von 376.000 Haushalten mit sauberem Solarstrom versorgen.

GameChange Solar ist stolz darauf, von Tata Power, einem führenden unabhängigen Stromerzeuger in Indien und Teil der Tata Group, ausgewählt worden zu sein. Dies ist das größte Solarprojekt, bei dem einachsige Tracker in Indien eingesetzt werden, und der Genius Tracker(TM) 1P von GameChange Solar wurde aufgrund der schwierigen Bodenbedingungen und der starken Winde in der Region für das Projekt ausgewählt. Der Genius Tracker(TM) wurde speziell für diese Bedingungen entwickelt.

Das Projekt, das zu diesem Zeitpunkt erst teilweise fertiggestellt war, hielt dem Wirbelsturm Tauktae im Mai 2021 stand. Es handelte sich um den stärksten Wirbelsturm, der Gujarat seit 1998 heimsuchte, mit Windgeschwindigkeiten von über 160 km/h und entwurzelten Bäumen und Strommasten. Dank der hochwertigen Technik und Konstruktion des Genius Tracker(TM) wurde der damals installierte Teil der Anlage nicht beschädigt.

GameChange Solar hat auch sein Engagement für Indien unter Beweis gestellt, denn mehr als 20 % der Materialien für den Genius Tracker(TM) stammen aus dem Land. GameChange Solar hat sich zum Ziel gesetzt, bei allen künftigen Projekten in Indien mehr als 50 % der Teile für seine Systeme vor Ort zu beschaffen.

Vikas Bansal, Chief Operating Officer, International bei GameChange Solar, erklärte: "Wir freuen uns, dass Genius Tracker(TM) für das Ahmedabad-Projekt ausgewählt wurde. Wir freuen uns darauf, die innovative Genius Tracker(TM)-Technologie von GameChange Solar bei weiteren Projekten in Indien einzusetzen. Als weltweit führendes Unternehmen in der Solarbranche werden wir uns bemühen, die Versorgung mit sauberer Energie auf dem gesamten indischen Subkontinent zu verbessern."

Kontakt- und Medienanfragen richten Sie bitte an Derick Botha +1 (302) 528-2125

E-Mail: derick.botha@gamechangesolar.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1592924/GameChange_Solar.jpg

Original-Content von: GameChange Solar, übermittelt durch news aktuell