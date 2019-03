Berklee College of Music Valencia Campus

Musik-PR-Chefin Yvette Noel-Schure am spanischen Berklee Campus in Valencia mit Berklees Master of Global Entertainment Award ausgezeichnet

Valencia, Spanien (ots/PRNewswire)

Yvette Noel-Schure, die renommierte Spezialistin für Musik- und Entertainment-PR, wurde von María Martínez Iturriaga, Geschäftsführerin des Berklee Campus in Valencia, Spanien, mit dem erstmalig verliehenen Master of Global Entertainment Award ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im Rahmen einer Noel-Schure zu Ehren ausgerichteten Veranstaltung am 14. März auf dem Berklee Campus in Valencia statt.

Die angesehene Branchenveteranin ist für ihre Arbeit mit Beyoncé, Prince, John Legend und vielen anderen Künstlern bekannt. "Yvette Noel-Schure ist die bedeutendste PR-Persönlichkeit in der Musik- und Unterhaltungsindustrie von heute. Ihre Leidenschaft und ihr Engagement für die Künstler, die sie vertritt, machen sie zu einem Vorbild für andere Kollegen und für zukünftige Generationen von Branchenexperten".

"Wir sind ihr sehr dankbar für ihren Einsatz bei Berklee", sagte Iturriaga weiter, "insbesondere am Campus Valencia, wo sie unseren Studenten im Laufe der Jahre einen breiteren multikulturellen und integrativen Ansatz für ihre zukünftige Rolle in der Musikindustrie vermittelt hat. Wir sind sicher, dass dies eine exzellente Generation von Führungskräften hervorbringen wird, und dass die Berklee-Studenten ihr Legat mit Stolz weiterführen werden".

"Berklee liegt mir aus einer Reihe von Gründen ganz besonders am Herzen", erklärte Noel-Schure. "Menschen wie ich, Frauen und Männer, die eine lange Karriere in diesem Geschäft haben, müssen von denen lernen, die neu dazu kommen. Ebenso wichtig ist, das Gelernte zu vermitteln und das Wissen weiterzugeben, damit zukünftige Generationen noch mehr als wir selbst erreichen können. Dafür ist Berklee unschlagbar".

Bei der Preisverleihung, die in der Bibliothek des Campusgeländes stattfand, wurde Noel-Schures Karriere mit einer Spoken Word Poetry-Darbietung der Berklee-Studenten in besonderer Weise gewürdigt, und es gab eine Frage-und-Antwortrunde, in der Noel-Schure auf ihre dreißigjährige Erfahrung im Metier, die Zukunft der Branche und die Rolle der Frau in der Musik- und Unterhaltungsbranche einging. Noel-Schure ist in dieser Hinsicht kontinuierlich engagiert, hat an mehreren Seminaren und Symposien von Berklee Valencia teilgenommen und ermutigt die Branche, Veränderungen vorzunehmen, die eine echte Fairness in diesem Sektor ermöglichen. Bei Berklee Valencia setzt sie sich zudem als Mentorin des Berklee Outstanding Women-Stipendiums ein, um musikalisches Können und Leadership von Frauen in der Musikbranche zu unterstützen.

Die in Grenada geborene PR-Agentin und Vizepräsidentin der Schure Media Group hat Pressekampagnen für eine Vielzahl von Künstlern entwickelt, darunter Mariah Carey, Will Smith, Jessica Simpson, Prince, John Legend, Adele, Wyclef Jean, Destiny's Child und die einzelnen Mitglieder dieser Formation, nämlich Kelly Rowland, Michelle Williams und Beyonce, und die Medienkampagnen für Maxwells BLACKsummers'night und Beyoncés I Am ... Sasha Fierce.

Die von Berklee vergebene Auszeichnung Master of Global Entertainment Award würdigt Branchenführer, die ihr Leben und ihre Karriere den Bereichen Musik und Unterhaltung auf globaler Ebene gewidmet haben, indem sie die multikulturelle Vielfalt fördern und Möglichkeiten erschließen, die Menschen aus unterversorgten Communities den Weg in die Musikindustrie ebnen.

Informationen zum Berklee College of Music

Berklee wurde auf dem revolutionären Prinzip begründet, dass die beste Methode, Studierende auf eine Karriere im Bereich Musik vorzubereiten, darin besteht, sie zeitgenössische Musik studieren und praktizieren zu lassen. Die Schule hat sich in den vergangenen 70 Jahren stets weiterentwickelt, um den jeweils aktuellen Stand der Musikindustrie zu reflektieren, und nimmt mit ihrem Angebot an Bakkalaureat-Studiengängen für musikalische Darbietung, Musikgeschäft/Management, Songwriting, Musiktherapie, Filmmusik und mehr eine Vorreiterrolle ein. Der im Juni 2016 erfolgte Zusammenschluss mit dem Boston Conservatory hat das Berklee Musikcollege zum umfassendsten und dynamischsten Ausbildungsort für Musik, Theater und damit zusammenhängende Berufe weltweit gemacht.

Mit Fokus auf globalem Lernen bietet der Berklee Campus im spanischen Valencia Graduiertenprogramme und Auslandsstudienaufenthalte an, während Berklee Online mit Aufbaukursen und Studienprogrammen mit anerkannten Abschlüssen ein weltweites Fernstudium ermöglicht. Das Berklee City Music Network bietet ein außerschulisches Programm für benachteiligte Teenager in 43 Standorten in den USA und Kanada. Mit Studierenden aus mehr als 100 Herkunftsländern, einer großen Zahl von internationalen Studenten und Graduierten (jeweils 33 bzw. 53 Prozent) und Absolventen und Dozenten, die mehr als 300 Grammy und Latin Grammy Awards gewonnen haben, ist Berklee die weltweit führende Lehreinrichtung für Musik von heute - und für die Musik von morgen. Mehr dazu erfahren Sie unter berklee.edu.

Informationen zum Campus des Berklee College of Music in Valencia

Berklees Campus in Valencia ist der erste internationale Campus des renommierten Berklee College of Music außerhalb von Boston. Die prächtige, 3.600 Quadratmeter große Campusanlage befindet sich im spanischen Valencia, das seit jeher als die Stadt der Künste und der Wissenschaften bekannt ist. Der Standort wurde speziell für die musikalische Ausbildung entworfen und ist mit hochmoderner Technologie ausgestattet.

Der Campus versteht sich als Dreh- und Angelpunkt, um die berufliche Laufbahn der begabtesten internationalen Musikstudenten in Gang zu bringen. Mit einem einzigartigen Lehrplan und einem internationalen Karrierezentrum, das Studierende bei ihrer Weiterentwicklung zu Profis im Feld der Musik unterstützt, konnte der Valencia-Campus des Berklee College of Music im September 2012 seine ersten Master-Studiengänge im Bereich der zeitgenössischen Musik (Vertonung für Film, Fernsehen und Videospiele; Zeitgenössische Performance (Schwerpunkt Produktion) und Globales Entertainment- und Musikgeschäft) präsentieren. Im September 2013 wurde ein viertes neues Graduiertenprogramm aufgelegt: Musikproduktion, Technologie, und Innovation.

Der Valencia-Campus bietet außerdem hinaus ein Auslandsstudienprogramm für Berklee-Studierende aus Boston an, die ein Semester in Valencia studieren und an Sommer- und Spezialprogrammen partizipieren können, und das zugleich ein neuer Weg für Musikschaffende aus der ganzen Welt ist, sich als Performer, Praktizierende und Vorreiter der globalen Musik-Community anzuschließen. Weitere Informationen finden Sie unter valencia.berklee.edu.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/836128/Yvette_Noel_Schure.jpg

Pressekontakt:

Manuel Costa

communicationsvalencia@berklee.edu

+34-963333422

Original-Content von: Berklee College of Music Valencia Campus, übermittelt durch news aktuell