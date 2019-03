7TV Joint Venture GmbH

Weitere Eigenproduktion für 7TV: Katrin Bauerfeind wird Gleichstellungsbeauftragte in Ralf Husmanns neuer Comedy-Serie "Frau Jordan stellt gleich" (AT)

Wann sind Brüste in der Öffentlichkeit Kunst, wann Sexismus? Sollte man sich einmischen, wenn ein Spielzeugladen das Geschäft in rosa Mädchenabteilung und blaue Jungenabteilung trennt? Kaum etwas erhitzt die Gemüter so sehr wie Debatten zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Gut, dass 7TV - der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 und Discovery - nun eine amtliche Antwort zum Thema Gleichstellung hat: die neue Comedy-Serie "Frau Jordan stellt gleich" (AT) aus der Feder von "Stromberg"-Erfinder Ralf Husmann. Darin schlägt sich Katrin Bauerfeind als Gleichstellungsbeauftragte Eva Jordan mit der gesamten Bandbreite des Themas herum: Männer in PEKiP-Kursen, Frauen bei der Feuerwehr, alte, weiße Männer und junge, nackte Frauen, lästige Behinderte und lustige Senioren. Dazu vermischt sich auch noch ihr Privatleben mit ihrem Job. Ein Mann hätte vermutlich längst kapituliert. Frau Jordan legt gerade erst los.

Head-Autor und Creative Producer Ralf Husmann sagt über die Entwicklung des Stoffes: "Nachdem ich lange über Männer im Büro geschrieben habe, wollte ich etwas völlig anderes machen, nämlich was über Frauen im Büro. Die Gesellschaft spielte mir in die Karten und steuerte kurz darauf die Themen #MeToo, Sexismus und alte, weiße Männer bei. Außerdem hatte Katrin Bauerfeind ein Buch geschrieben mit 'Geschichten, die Männer nie passieren würden'. Darin bekennt sie sich zum Humorfeminismus. Jetzt mussten wir nur noch eins und eins zusammenzählen. Das Ergebnis heißt: 'Frau Jordan stellt gleich'."

Katja Hofem, Co-Geschäftsführerin 7TV: "Mit 'Frau Jordan stellt gleich' realisieren wir eine weitere hochwertige Eigenproduktion für unsere neue Plattform. Die Zusammenarbeit mit Katrin Bauerfeind als schlagfertige Protagonistin und Ralf Husmann, einem der renommiertesten Drehbuch-autoren in Deutschland, unterstreicht unsere lokale Strategie. Die Serie behandelt ein gesellschaftlich relevantes Thema mit viel Humor und einer einzigartigen Tonalität. Als SevenPictures uns dieses außergewöhnliche Projekt angeboten hat, haben wir keine Sekunde gezögert."

Derzeit laufen die Dreharbeiten für insgesamt zehn Folgen "Frau Jordan stellt gleich" (AT) in Berlin. Produziert wird die Comedy-Serie von Wiedemann & Berg Television (Produzentin: Nanni Erben; ausführende Produzentin: Elena Gruschka) und SevenPictures Film (Koproduzent: Stefan Gärtner, Creative Producer: Solveig Willkommen), Regie führen Felix Stienz und Fabian Möhrke, Show-Runner ist Ralf Husmann.

Über 7TV: 7TV ist eine senderübergreifende und offene Streaming-Plattform, die ProSiebenSat.1 und Discovery Networks gemeinsam als Joint Venture gegründet haben. 7TV bietet seinen Zuschauer ein breites Angebot an Inhalten, die sie live im TV-Stream oder aber zeitunabhängig in den Mediatheken abrufen können. Neben den Sendern der ProSiebenSat.1 Gruppe und Discovery Networks sind bereits Sport1, WELT, N24 Doku verfügbar, weitere werden folgen.

