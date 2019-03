ChinaGathering@SXSW

Chengdu lässt beim SXSW Teilnehmer aus aller Welt an seiner Vision teilhaben

Austin (ots/PRNewswire)

Eine Delegation aus Chengdu, einschließlich Vertretern der Beamten von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Chengdu Kommunalausschusses der VRC sowie von Kultur- und Technologieunternehmen, besuchte das South by Southwest (SXSW) in Austin, Texas. Mit dem Besuch wurden die weitere Förderung der Entwicklung von Chengdu sowie eine Vertiefung der für beide Seiten vorteilhaften Beziehung zwischen Chengdu und Austin bezweckt.

Während der Chengdu-Förderungsveranstaltung in der Austin City Hall stellte Zhang Yingming, stellvertretender Direktor der Abteilung für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit des Chengdu Kommunalausschusses der VRC, die Entwicklungsstrategien von Chengdu und die Erfolge der letzten Jahre in diesem Bereich vor. In seiner Rede beschrieb Zhang Chengdu aufgrund seiner politischen, wirtschaftlichen, soziokulturellen und technologischen Fortschritte als eine der wachstumsstärksten Städte Chinas. Ebenfalls betonte er das Ziel "Three Cities and Three Capitals ("Drei Städte und drei Hauptstädte"), mit dem die schnellere Entwicklung hin zu einer weltbekannten Kulturstadt verfolgt wird.

"Die Vision für Chengdus Stadtentwicklung basiert auf der Idee, dass 'ein Berg zwei Stadtteile verbindet'. Diese neue Vision bedeutet den Beginn einer Jahrtausende langen Veränderung für Chengdu", so Zhang. "Chengdu führt in puncto Kultur und Wirtschaft in Westchina und wird zu einer der neuen First-Tier-Städte Chinas."

Sowohl Chengdu als auch Austin sind Mitglieder des World Cities Culture Forum und möchten eine Städtepartnerschaft eingehen. "Ich bin wirklich auf die Größe der Delegation gespannt. Es ist die erste Delegation der chinesischen Regierung, die nach Austin und zum SXSW kommt", so Steve Adler, Bürgermeister von Austin. "Je mehr Personen involviert sind, desto besser für diese bestehende Beziehung - außerdem begünstigt dies unsere zukünftige Zusammenarbeit."

Im Anschluss an die Förderungsveranstaltung richtete die Stadt Chengdu 'Chengdu Night' aus - ein von China Gathering@SXSW präsentierter Empfang. Die Veranstaltung umschloss eine traditionelle Chengdu-Teezeremonie sowie eine Sichuan-Oper mit Maskenwechsel. Die Gäste waren von der Einzigartigkeit dieser beiden Höhepunkte tief beeindruckt, wodurch ihr Interesse geweckt wurde, mehr über die Kultur von Chengdu zu erfahren.

"Beide sind stark auf die Verbesserung des kulturellen Umfelds ausgerichtet und sehen Innovation als die treibende Kraft für Entwicklung", so Botschafter Li Qiangmin, Generalkonsul der Volksrepublik China in Houston. "Ich hoffe, es wird noch weitere Gruppen geben, die wie Chengdu ihre Stärke und ihr Potenzial beim SXSW zeigen und mit den weltweit führenden Institutionen kooperieren, um einen globalen Innovationsplan auszuarbeiten."

