PayCargo verkündet globale Vereinbarung mit der International Air Transport Association (IATA) zur Bereitstellung einer webbasierten Zahlungsplattform für Importe in der Luftfrachtbranche

Das IATA-PayCargo System wird als wichtige Zahlungsplattform für die weltweite Luftfrachtbranche dienen und sich durch höhere Effizienz, niedrigere Kosten und datenreiche Verwendungsinformationen auszeichnen.

PayCargo LLC, Betreiber einer patentierten webbasierten Zahlungsplattform zur Unterstützung der Fracht- und Logistikindustrie, gab heute eine Vereinbarung mit der International Air Transport Association (IATA), dem Dachverband der Fluggesellschaften der Welt, bekannt, um gemeinsam für die Luftfrachtbranche ein fortschrittliches und effizientes Zahlungs- und Abrechnungssystem bereitzustellen: Das IATA-PayCargo System.

Diese Partnerschaft markiert die globale Ausdehnung einer Vereinbarung, die im Jahr 2017 begann, als Cargo Network Services (CNS), eine in den USA beheimatete Niederlassung der IATA, und PayCargo, LLC (USA) beschlossen, das PayCargo-CNS System (www.paycargo-cns.com) für Kunden in den Vereinigten Staaten anzubieten.

Durch die aktuelle Mitteilung wird es für Kunden nun weltweit möglich, von der Durchführung schneller Online-Zahlungen zu profitieren und gleichzeitig sofortigen Zugriff auf Abrechnungsdaten zu haben.

Eduardo Del Riego, CEO von PayCargo LLC, erklärte: "Wir haben den Erfolg des CNS-PayCargo Systems in den Vereinigten Staaten erlebt und deshalb war es nur folgerichtig, all unseren globalen Kunden die Möglichkeit zu geben, von der Stärke einer solchen Partnerschaft zu profitieren. Die IATA strebt kontinuierlich nach Innovationen und Effektivität für ihre Mitglieder. Das PayCargo System, das bereits jetzt von 20.000 Nutzern weltweit verwendet wird, hat sich als äußerst effizient erwiesen und ermöglicht Mitgliedern eine erhebliche Reduzierung der Kosten."

"Die Partnerschaft mit PayCargo auf globaler Ebene wird eine höhere Effizienz und Kosteneinsparungen für die Luftfracht-Wertschöpfungskette bringen, indem die Zahlungsverfahren der Luftfracht-Importvorgänge rationalisiert werden und eine schnellere Zustellung der Lieferungen verwirklicht werden kann", sagte Aleks Popovich, Senior Vice President für Finanz- und Distributionsdienste bei der IATA.

Informationen zu IATA

Die International Air Transport Association (IATA) ist der internationale Dachverband der Luftverkehrsgesellschaften der Welt und repräsentiert rund 290 Fluggesellschaften bzw. 82 % des gesamten Luftverkehrs. Die IATA unterstützt viele Bereiche der Aktivitäten im Luftverkehr und trägt dazu bei, Luftfahrtpolitik zu wesentlichen Luftverkehrsfragen zu konzipieren.

Informationen zu PayCargo

PayCargo ist eine patentierte Online-Zahlungslösung für die Bereiche See-, Luft-, Güterkraft- und Schienenfrachtverkehr. PayCargo bietet elektronische Werkzeuge, die signifikante Effizienzsteigerungen durch die Automatisierung der Zahlungsprozesse schaffen. PayCargo hilft Unternehmen in der internationalen Lieferkette, die Betriebskosten zu senken, die Erträge zu steigern, den Cashflow enorm zu erhöhen und die generelle Liquidität zu verbessern. PayCargo, LLC verbindet den Zahlenden und den Anbieter, um unmittelbare Transparenz zu schaffen und so die Zahlungskommunikation zu verbessern, und ermöglicht signifikante Kosteneinsparungen durch Automatisierung und Standardisierung. www.paycargo.com

