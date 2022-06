Advanced Instruments, LLC

Wheeler Bio integriert das Solentim® Ecosystem von Advanced Instruments, um ein Höchstmaß an Konsistenz in seinem Zelllinienentwicklungs-Workflow zu gewährleisten

Norwood, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Advanced Instruments, ein weltweiter Anbieter von wissenschaftlichen und analytischen Instrumenten und Dienstleistungen für die Bioprozesstechnik, freut sich, die Implementierung des kompletten Solentim Ecosystems bei Wheeler Bio in Oklahoma City, OK, bekannt zu geben. Wheeler ist ein Unternehmen für die Entwicklung von Biologika, das seinen Kunden durch sein einzigartiges Dienstleistungsangebot namens Portable CMC™ Services eine übertragbare Plattform für die Produktion von Biologika zur Verfügung stellt.

Portable CMC™ zielt darauf ab, die Risiken eines Scheiterns in der frühen Entwicklungsphase zu verringern und gleichzeitig den Weg zur klinischen Wirksamkeit für die biopharmazeutische Industrie zu beschleunigen. Der Eckpfeiler von Portable CMC™ ist eine Zelllinienentwicklung der nächsten Generation, die das Solentim Ecosystem umfasst, das aus drei innovativen Instrumenten besteht - dem hocheffizienten Multitasking-Einzelzell-Seeder VIPS™, dem kontrastreichen Whole-Well-Imager Cell Metric®, dem Produktivitätsanalysator ICON™ und dem Datenmanagementsystem STUDIUS™. Mit diesem Ökosystem kann Wheeler Bio ein Höchstmaß an Konsistenz im gesamten CLD-Workflow erreichen, von der Aussaat über die Klonauswahl und die Bestätigung der Klonstabilität bis hin zum Banking. Darüber hinaus bietet STUDIUS™ die Möglichkeit, automatisch hochwertige Begleitdokumente zu erstellen, wodurch die Zeit für die Datenanalyse verkürzt und eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglicht wird.

Wheeler wird davon profitieren, eines der ersten Unternehmen weltweit zu sein, das die Vorteile des gesamten Ökosystems nutzen kann. „Wir sind begeistert, dass das Solentim Ecosystem in unseren Entwicklungslabors in Oklahoma City arbeitet. Dieses System ermöglichte es Wheeler, schnell einen standardisierten Zelllinienentwicklungsservice zu entwickeln und einzuführen, der in einen skalierbaren Wirkstoffprozess integriert ist", sagte Mike Brem, Direktor der Zelllinienentwicklung (CLD) bei Wheeler. „Das STUDIUS Powered Ecosystem-Konzept passt perfekt zu den Zielen von Wheeler, den Zugang zu innovativen, zeitsparenden Technologien für Innovatoren zu verbessern. Mit der Fähigkeit des Solentim-Portfolios, Klone von der Aussaat bis zur Selektion zu verfolgen, müssen Kunden niemals Konsistenz und Qualität zugunsten von Geschwindigkeit opfern", fügt Paul Butler, Senior Product Manager bei Advanced Instruments, hinzu.

Die Integration des Solentim Ecosystem stellt sicher, dass die Kunden von Wheeler ihre Projekte so schnell wie möglich vorantreiben und gleichzeitig Zugang zu wichtigen Entscheidungsdaten in Bezug auf Ausbeute, Reinheit, Klonalität, Auswuchs, Konsistenz und Kompatibilität mit der nachgeschalteten Verarbeitung haben. Gepaart mit jahrzehntelanger CLD-Erfahrung kann das Wheeler-Team das Solentim-System für viele Arten von Biologika und therapeutischen Proteinprojekten nutzen.

Das Solentim Ecosystem stammt von Advanced Instruments, einem weltweit tätigen Unternehmen, das neuartige Lösungen für Arbeitsabläufe in der Zelllinienentwicklung und im gesamten Bioprozess anbietet. Das Portfolio von Solentim besteht aus erstklassigen Bildgebungs-, Einzelzelldepositions- und Produktivitätsmesstechnologien für die Bioproduktion. Durch die doppelte Sicherung der Monoklonalität können die Produkte von Solentim die Einreichung von Zulassungsanträgen vereinfachen und beschleunigen. Um mehr über das Solentim Ecosystem zu erfahren, besuchen Sie bitte www.aicompanies.com/studius-powered-ecosystem/.

