Advanced Instruments Introduces the OsmoTECH® XT Single-Sample Micro-Osmometer

Norwood, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Unser neuestes Osmometer, das selbst die komplexesten Probentypen einfrieren kann

Advanced Instruments - ein innovativer Entwickler wissenschaftlicher und analytischer Instrumente und verwandter Dienstleistungen für die Biotech-Industrie - kündigte die neueste Version seines Biotech-Instrumentenportfolios an, das OsmoTECH XT-Einzelproben-Mikroosmometer.

In der Bioproduktion nimmt die Komplexität und Konzentration der Probentypen zu, einschließlich schwieriger einzufrierender Proben, wie z.B. hochkonzentrierte Protein-Arzneimittelformulierungen, Kryokonservierungsmittel für zell- und gentherapeutische Anwendungen, RNA-Therapeutika und Pufferkonzentrate für Inline-Pufferverdünnungen, um nur einige zu nennen. Hochkonzentrierte, viskose Probentypen, die früher eine Herausforderung für die Gefrierpunktserniedrigungstechnologie darstellten, lassen sich jetzt problemlos mit dem OsmoTECH XT messen, das den breitesten Bereich der Osmolalitätsmessung bis zu 4.000 mOsm/kg H2O bietet. Der OsmoTECH XT wurde mit einer neuen, intelligenten Einfriertechnologie entwickelt, um die komplexesten Probentypen mit der gleichen konsistenten Präzision und Genauigkeit zu bearbeiten, die Sie von Advanced Instruments gewohnt sind.

OsmoTECH XT wurde entwickelt, um die Einfriermöglichkeiten der Gefrierpunkterniedrigungstechnologie zu erweitern, um eine breite Palette von Probentypen genau und präzise zu messen, so Byron Selman, Präsident und CEO von Advanced Instruments. "Wir arbeiten in enger Partnerschaft mit der Industrie und haben den OsmoTECH XT mit Gefriertechnologie der nächsten Generation auf den Markt gebracht, um den Anforderungen der anspruchsvollsten Tests von heute gerecht zu werden. Probentypen, die schwer einzufrieren waren, stellen mit dem OsmoTECH XT keine Herausforderung mehr dar."

OsmoTECH XT integriert die fortschrittlichen Datenverwaltungsfunktionen und Sicherheitsfunktionen der gesamten OsmoTECH-Produktfamilie. Diese Funktionen, die 21 CFR Part 11 und EU Annex 11 unterstützen, sind für jede GMP-Umgebung notwendig. Entscheidend für die Einhaltung von 21 CFR Part 11, bietet OsmoTECH XT Rückverfolgbarkeit, Audit-Trail und vor allem eine elektronische Signatur, um eine noch bessere Kontrolle Ihrer Daten zu gewährleisten. Benutzer können aus verschiedenen Konfigurationseinstellungen wählen, die während der F&E, der präklinischen Forschung, der klinischen Prüfung und der GMP-Compliance-Stufen entwickelt werden können. Der OsmoTECH XT erfüllt auch die Richtlinien der Pharmakopöe für Osmolalitätstests und ist dank eines intuitiven Touchscreens und werkseitig kalibrierter Bereitschaft benutzerfreundlich.

Informationen zu Advanced Instruments

Advanced Instruments ist ein globaler Anbieter von wissenschaftlichen und analytischen Instrumenten für die Biotechnologie, die klinische Forschung und die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Seit 1955 haben die Innovationen des Unternehmens Organisationen geholfen, die Qualität der Ergebnisse zu verbessern, zuverlässige Ergebnisse zu erzielen und die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern. Weitere Informationen finden Sie auf aicompanies.com.

OsmoTECH XT ist nicht für den Einsatz in der Patientendiagnostik vorgesehen. Advanced Instruments bescheinigt, dass die für die Einhaltung von 21 CFR Part 11 und EU Annex 11 erforderlichen technischen Merkmale in OsmoTECH XT eingebaut sind. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die notwendigen Kontrollen in Ihrem Labor durchzuführen, um die Anforderungen von 21 CFR Part 11 und EU Annex 11 zu erfüllen.

