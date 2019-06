Emerald Kalama Chemical

Kalaguard® SB Natriumbenzoat erhält EU-Zulassung nach Biozidprodukteverordnung (BPR)

Vancouver, Washington (ots/PRNewswire)

Kalaguard® SB ist das erste und einzige nach BPR PT 6 in Europa zugelassene Natriumbenzoat, das eine umwelt- und verbraucherfreundliche Alternative zu Konservierungsmitteln für die Reinigung zu Hause bietet und den hohen behördlichen Anforderungen entspricht

Emerald Kalama Chemical hat in der Europäischen Union die Zulassung der Mitgliedsstaaten für die Registrierung des Natriumbenzoat-Konservierungsmittels Kalaguard® SB erhalten, das mikrobielles Wachstum in Haushaltsprodukten wie Reinigern, Reinigungsmitteln, Handgeschirrspülmitteln und Weichspülern hemmt.

Natriumbenzoat ist ein bewährtes und wirksames Konservierungsmittel, das seit Jahren in Lebensmitteln, Getränken und Körperpflegeanwendungen eingesetzt wird. Es ist jedoch erst jetzt, nach der Registrierung von Kalaguard® SB durch Emerald gemäß der europäischen Biozid-Produkte-Verordnung (BPR) PT 6, für Formulierer zur Produktion von Hausreinigungsmitteln erhältlich.

"Regulatorische Einschränkungen und Verbraucherpräferenzen üben einen zunehmenden Druck auf viele der traditionellen Chemikalien in Konservierungsmitteln aus, die in der Hausreinigung verwendet werden. Neue Konservierungsmittel müssen registriert werden, und da seit Jahren keine neuen Registrierungen mehr vorgenommen werden, ist das Angebot an Optionen für Konservierungsmittel weiter gesunken. Wir sahen die Möglichkeit, eine attraktive Alternative anzubieten, die effektiv, umweltfreundlich und einfach zu benutzen ist", so Paul Hogan, Vice President und General Manager des Consumer Specialties-Geschäfts von Emerald Kalama.

Kalaguard® SB Natriumbenzoat wurde von der Europäischen Kommission als risikoarmer Stoff für Anwendungen, die der BPR unterliegen, eingestuft und wird gegenüber klassischen Bioziden bevorzugt, um die Verwendung von Produkten mit einem günstigeren Umwelt-, Gesundheits- oder Tierschutzprofil zu fördern.

"Die Verbraucher von heute wollen die Gewissheit, dass die von ihnen gekauften Produkte ein umweltfreundliches Profil haben und bei der Nutzung in ihrem Zuhause sicher sind. Aus diesen Gründen ist Kalaguard® SB eine sehr verbraucherfreundliche Lösung. Es ist naturidentisch, biologisch abbaubar und für die Verwendung im Rahmen von sogenannten "Green Label"-Programmen wie Ecocert, Ecolabel und Nordic Swan zugelassen. Außerdem wird es als nicht sensibilisierend und nicht reizend für die Haut eingestuft", so Paul Wanrooij, Global Business Development Director, Consumer Specialties.

Wanrooij wies darauf hin, dass Kalaguard® SB auch für den Formulierer von Vorteil ist, da es einfach zu verwenden ist und in eine Vielzahl von Haushaltsprodukten integriert werden kann. Es ist nahezu geruchs- und farblos, vergilbungsbeständig und hat in der Regel wenig Einfluss auf die Viskosität.

Emerald produziert Kalaguard® SB am Standort Rotterdam, Niederlande, nach den höchsten Standards für Qualität und unternehmerische Verantwortung, darunter ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und ISO 45001.

