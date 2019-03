AirMap und die ANS CR setzen die Strategie "Smart Sky" um - zur sicheren Integration von Drohnen in der Tschechischen Republik

AirMap

AirMap, die weltweit führende Luftraum-Management-Plattform für Drohnen, gab heute bekannt, dass es mit den Air Navigation Services of the Czech Republic ("ANS CR" (Luftnavigationsdiensten der Tschechischen Republik)) zusammenarbeitet - in Partnerschaft mit UpVision -, um die Strategie "Smart Sky" umzusetzen. Ziele sind der sichere Einsatz von Drohnen und die Entwicklung drohnenbezogener Dienstleistungen.

Smart Sky skizziert eine landesweite Vorgehensweise für die Nutzung unbemannter Luftfahrtsysteme ("UAS" oder Drohnen) in der Tschechischen Republik, darunter bei den Themen Regulierung, Durchsetzung, internationale Kooperation sowie der Implementierung von Dienstleistungen des "UAS Traffic Management" ("UTM" (Management des Drohnenverkehrs)).

AirMap, die ANS CR und UpVision werden über Smart Sky einen Plan für ein bis 2020 fertigzustellendes voll betriebsfähiges UTM-System entwickeln, das Folgendes umfasst:

- Elektronische Registrierung und elektronische Identifizierung - Prätaktisches Geofencing und prätaktische Flugplanung - Automatisierte und manuelle digitale Luftraumautorisierung - Echtzeit-Verkehrswarnungen und Live-Drohnentelemetrie - Konnektivität und Kommunikation zwischen Drohnen-Piloten und Luftraum-Administratoren

"Die Umsetzung der ambitionierten Ziele, für die Smart Sky steht, ist in hohem Maße von der Erfahrung, Begeisterung und Kompetenz aller Partner abhängig", so Jan Klas, Generaldirektor der ANS CR. "Wir sind sehr dankbar dafür, dass AirMap und UpVision uns auf diesem Weg unterstützen."

"Bei dem Wettlauf, sich einen Anteil an der enormen Gelegenheit zu sichern, die Drohnen darstellen, während sie zunehmend in unseren Alltag integriert werden, zählt die Tschechische Republik weltweit zu den Ersten, die aktiv werden", so Ben Marcus, Mitgründer und Chairman von AirMap.

2018 haben die ANS CR mithilfe der Lokalisierungs- und technischen Unterstützung von UpVision die AirMap-UTM-Plattform implementiert, um Autorisierungen für Drohnenflüge im kontrollierten Luftraum um den Václav-Havel-Flughafen in Prag zu managen.

AirMap ist die weltweit führende Luftraum-Management-Plattform für Drohnen. Über Integrationen mit bedeutenden Drohnenherstellern wie senseFly, Intel, Matternet, 3DR und anderen verbindet AirMap Drohnen weltweit mit Luftraumbehörden. Airmap, das in Japan, der Schweiz und den USA umgesetzt worden ist, führt die Branche auf den Feldern "UTM" und "U-space" an - ermöglicht den sicheren und bedarfsgerechten Betrieb von Drohnen.

Ziel der ANS CR ist es, an der Bereitstellung sicherer, kosteneffektiver und langfristig nachhaltiger Luftfahrtnavigations-Dienstleistungen in einem Umfeld sich stetig weiterentwickelnder funktionaler Luftraumblöcke mitzuwirken. Im dynamischen Umfeld der Luftbeförderung sollen die Dienstleistungen der ANS CR die Erwartungen aller Nutzer erfüllen - bezogen auf die derzeitige wie die künftige Nachfrage sowohl auf nationaler Ebene als auch im Kontext der Entwicklung des europäischen Luftverkehrsmanagements (ATM). Die ANS CR setzen sich dafür ein, dass bei Dienstleistungen ungeachtet des Luftverkehrsaufkommens herausragende Sicherheitsstandards aufrechterhalten werden.

