Qaser Experiences

Qasr Al Watan, das neueste Kulturdenkmal der VAE, öffnet seine Pforten für Besucher

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire)

Qasr Al Watan lädt die Welt zum Entdecken des wertvollen Wissens- und Traditionserbes an, das den Weg der Vereinigten Arabischen Emirate geprägt hat

Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, Seine Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und stellvertretender Oberbefehlshaber der Streitkräfte, leiteten die Eröffnungszeremonie von Qasr Al Watan. Das neueste Kulturdenkmal der Nation befindet sich im Präsidentenpalastkomplex in der Hauptstadt Abu Dhabi. An der Eröffnungszeremonie nahmen Ihre Hoheiten, die Kronprinzen und stellvertretenden Herrscher von sieben Emiraten sowie Minister und hochrangige Amtsinhaber teil.

Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid betonte, dass das Kulturerbe der Vereinigten Arabischen Emirate ein wertvolles Gut ist, das von gegenwärtigen und künftigen Generationen geschätzt werden muss. Es treibt die Bestrebungen der Regierung für eine Nation, die auf den Werten Toleranz und Koexistenz basiert, voran. Seine Hoheit erwähnte, dass die Erhaltung des kulturellen und geistigen Erbes der VAE für seinen progressiven bisherigen Weg unverzichtbar war und dass die Eröffnung von Qasr Al Watan das Engagement der Regierung für eine starke Beziehung der Gemeinschaft zu ihrem Erbe widerspiegelt.

Seine Hoheit Sheich Mohamed bin Zayed bekräftigte das Engagement der Regierung für die Erhaltung des kulturellen und geistigen Erbes der Nation. Er betonte dessen Fähigkeit, künftigen Generationen durch die Verankerung eines tiefen Nationalstolzes Kraft und Inspiration zu verleihen. Seine Hoheit betonte die hohe Bedeutung dessen, das Erbe des verstorbenen Scheichs Zayed bin Sultan Al Nahyan fortzuführen, der das Erbe der VAE erhalten sowie einen kulturellen Dialog und Offenheit fördern wollte.

Scheich Mohamed bin Zayed unterstrich die Bedeutung von Qasr Al Watan als Symbol des progressiven Wegs der VAE. Es spiegelt das Engagement der Regierung für die Führung der kulturellen Verständigung zwischen verschiedenen Nationen wider.

Ihre Hoheiten besuchten Qasr Al Watan und seine legendären Flügel sowie Ausstellungen, die die Werte und Traditionen beleuchten, die das Land prägen. Zudem wird der Beitrag der arabischen Welt zu verschiedenen Wissensbereichen hervorgehoben.

Den Abschluss des Rundgangs bildete "Palast in Bewegung" - eine beeindruckende, auf die Fassade des legendären Gebäudes projizierte Licht- und Ton-Show. Die Geschichte in drei Akten zieht eine Verbindung zwischen den Bestrebungen von Qasr Al Watan und der Vision der Nation. Dabei wird der Weg der VAE in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beleuchtet.

Die Eröffnung von Qasr Al Watan zeugt von der wichtigen Rolle der Regierung im Hinblick auf die Gestaltung der Zukunft der Nation. Sie unterstützt den Wunsch der Regierung, nationale Kompentenzen zu entwickeln - ein Kernstück der nationalen Agenda Vision 2021, die ein nachhaltiges, branchenübergreifendes Wachstum gewährleisten soll.

Besucher von Qasr Al Watan erhalten ein tieferes Verständnis der Traditionen und Werte, die die VAE prägen, und sind eingeladen, ein gut erhaltenes Wissens- und Traditionserbe zu erkunden, das den Weg der Nation mitgestaltet hat.

Besucher der neuesten Touristenattraktion der VAE dürfen sich auf beim Rundgang durch den Palast auf eine beeindruckende, bereichernde Erfahrung freuen - beginnend in der Großen Halle, dem Herzstück des Gebäudes. Im Westflügel des Palastes erfahren sie mehr über die Gründung der Vereinigten Arabischen Emirate und ihres Regierungssystems und erhalten Zugang zu Hallen, die üblicherweise offiziellen Staatsgästen vorbehalten sind. Hierzu gehört die Kammer "Geist der Zusammenarbeit", in dem Sitzungen des Obersten Rates sowie des Kabinetts der VAE und offizielle Gipfeltreffen stattfinden. Die Besucher können auch eine Sammlung diplomatischer Geschenke in Augenschein nehmen, die die VAE von Staatsoberhäuptern und ausländischen Würdenträgern erhalten haben. Diese Geschenke sind damit erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich.

Bei Al Barza erfahren die Besucher mehr über die traditionelle Rolle eines Majlis(d. h. Rat oder Versammlung) - ein Ort für kulturelle, politische und soziale Zusammenkünfte. Eine spannende Multimedia-Show beleuchtet die Fortführung der Tradition unter Emirati-Führern, mit Zustimmung des Volkes zu regieren.

Anschließend geht es weiter in den Ostflügel des Palastes und die Besucher erhalten Zugang zu zwei Zimmern mit seltenen Artefakten, Büchern, Manuskripten und Antiquitäten aus der arabischen Welt. Zudem können die Besucher wichtige Artefakte und historische Karten bewundern, die einige der frühesten arabischen Beiträge zum menschlichen Wissen während der Aufklärungsepoche, die auch als "goldenes arabisches Zeitalter" bekannt ist, darstellen.

Der Palast beherbergt auch die Qasr Al Watan-Bibliothek, in der Interessierten eine umfangreiche Sammlung aus über 50.000 Büchern und Ressourcen zu den VAE zur Verfügung steht, die Aufschluss über den progressiven Weg der Nation geben.

Qasr Al Watan wird sieben Tage die Woche jeweils von 10:00 bis 20:00 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet. Tickets gibt es im Besucherzentrum und online über die offizielle Qasr Al Watan-Website www.QasrAlWatan.ae zu kaufen.

REDAKTIONELLER HINWEIS:

l Der Palast wird 7 Tage die Woche von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet sein.

l Die Licht- und Ton-Show "Palast in Bewegung" beginnt um 19:30 Uhr und dauert 15 Minuten.

l Tickets sind täglich von 9:30 Uhr bis 19:00 Uhr im Besucherzentrum sowie online über die offizielle Qasr Al Watan-Website www.QasrAlWatan.ae erhältlich.

Über Qasr Al Watan:

Qasr Al Watan befindet sich im Präsidentenpalastkomplex in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate.

Bei Qasr Al Watan haben Besucher Gelegenheit, ein tieferes Verständnis der Traditionen und Werte, die die VAE prägen, zu erhalten und können ein gut erhaltenes Wissens- und Traditionserbe erkunden. Der Palast beherbergt auch die Qasr Al Watan-Bibliothek, in der Interessierten eine umfangreiche Sammlung aus über 50.000 Büchern und Ressourcen zur politischen, sozialen und kulturellen Geschichte der VAE zur Verfügung steht, die Aufschluss über den progressiven Weg der Nation geben.

Pressekontakt:

www.QasrAlWatan.ae

Video - https://www.youtube.com/watch?v=1PSnN24JALo

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/833717/QasrAlWatan_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/833787/Aerial_view_of_Qasr_Al

_Watan.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/833788/Al_Barza.jpg

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/833789/Exterior_of_Qasr_Al_Watan.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/833790/HH_Sheikh_Mohammed_bin

_Rashid.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/833791/Qasr_Al_Watan.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/833792/The_Great_Hall.jpg

Original-Content von: Qaser Experiences, übermittelt durch news aktuell