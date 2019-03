Hillwood

Hillwood stellt Top-Führungskraft für das globale Portfolio ein

Dallas (ots/PRNewswire)

André Wolters verfügt über nahezu 23 Jahre Erfahrung im Immobiliensektor und bringt umfassende, interdisziplinäre Kenntnis aller Phasen des Zyklus im Immobilienbereich ein. Zudem war André Wolters im Feld der Investitionen in und Verwaltung von europäischen Immobilien unterschiedlicher Kategorien tätig - darunter Einzelhandel, Büros, Logistik und Hotels - was ihn für Hillwood zu einer idealen Ergänzung macht, da das Unternehmen in signifikante gewerbliche Märkte expandiert.

Hillwood ist derzeit in mehr als 45 Märkten in 23 Bundesstaaten der USA und fünf Ländern tätig. Hillwood hat zum vierten Quartal 2018 Bau oder Erwerb von mehr als 15,7 Millionen m2 abgeschlossen und besitzt Land, das den Neubau von 8 Millionen m2 ermöglichen wird.

"Wir sind erfreut, den idealen Kandidaten gefunden zu haben, die Tätigkeit von Hillwood in diesen entscheidenden Märkten zu leiten", sagte Tal Hicks, Präsident von Hillwood Investment Properties. "Ich bin sicher, dass Hillwood sein Wachstum unter Leitung von André Wolters nahtlos fortsetzen wird."

Vor seinem Beitritt bei Hillwood war André Wolters Leiter der Logistikentwicklung bei SEGRO und dort verantwortlich für Geschäfts- und Projektentwicklung großformatiger Logistikbauten in Deutschland und Österreich. Davor war er Leiter der Portfolioverwaltung von METRO PROPERTIES.

Informationen zu Hillwood

Hillwood ist führend bei Erwerb und Bau gewerblicher Immobilien hoher Qualität in Nordamerika und Europa. Hillwood sucht nach funktionierenden Gebäuden und Parzellen an guten Standorten und pflegt erfolgreiche Partnerschaften mit öffentlichen und privaten Landbesitzern und Bauträgern für Investitionen und Umsetzung in einem breiten Spektrum gewerblicher Projekte. Hillwood ist ein Unternehmen in privater Hand und verfügt über umfassendes Kapital, Marktkenntnis, Beziehungen in der Branche und Vision für die Zukunft für Kauf und Bau gewerblicher Immobilien, welche dem Bedarf bei Logistik, Vertrieb und Herstellung sich entwickelnder Märkte entsprechen. Weitere Informationen über das gewerbliche Portfolio von Hillwood erhalten Sie unter hillwood.com.

