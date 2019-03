OnMiners S.A

Erste endothermische Kryptowährungs-Miner von OnMiners herausgegeben

Luxemburg (ots/PRNewswire)

OnMiners S.A. ( http://www.onminers.com ) hat kürzlich als erstes Unternehmen überhaupt eine außergewöhnliche Produktreihe von endothermischen Mining-Rigs für Kryptowährungen eingeführt. OnMiners, ein Team von Investoren, das darauf hinarbeitet, Krypto-Mining einfach und rentabel zu machen, hat drei hocheffiziente Mining-Rigs eingeführt, die die neuste endothermische Chip-Technologie verwenden. Jedes dieser Produkte bietet die größten Hash-Raten auf dem Markt, während der Stromverbrauch und die Generation von Wärme und Geräuschen reduziert wird.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/833840/OnMiners_Logo.jpg ) Die drei Mining-Rigs von OnMiners namens On2U, On4U und OnTower können Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero, Dash, und Zcash minen. Benutzer können ihre bevorzugte Coins ab sofort minen, denn alle Einheiten sind vorkonfiguriert und müssen nur eingesteckt werden. Das bemerkenswerteste Merkmal dieser Mining-Rigs ist ihre endothermische Natur. Anders als andere ähnliche Produkte im Markt absorbieren diese Miner Wärmeenergie aus der Umgebung, anstatt sie abzugeben. Dies gewährleistet einen unvergleichlich niedrigen Energieverbrauch für die Einheiten.

Im Folgenden sind die Hash-Raten aufgeführt, die von den Produkten für das Minen verschiedener Coins geboten werden.

On2U: 140 TH/Sek. für Bitcoin, 38 GH/Sek. für Litecoin, 5 GH/Sek. für Ethereum, 230 KH/Sek. für Monero, 1,3 TH/Sek. für Dash, und 1,1 MH/Sek.

On4U: 270 TH/Sek. für Bitcoin, 75 GH/Sek. für Litecoin, 9 GH/Sek. für Ethereum, 450 KH/Sek. für Monero, 2,5 TH/Sek. für Dash, und 2,1 MH/Sek.

OnTower: 1.620 TH/s für Bitcoin, 450 GH/s für Litecoin, 54 GH/s für Ethereum, 2.700 KH/s für Monero, 15 TH/s für Dash, und 12,6 MH/s

Alle Mining-Rigs von OnMiners können überall auf der Welt zugestellt werden, mit Ausnahme von Kriegsgebieten. Diese Produkte sind kompatibel mit handelsüblichen Steckdosen mit 110-240 V und haben eine einjährige Garantie vom Hersteller. Um Geräusche zu minimieren, hat OnMiners das unternehmenseigene geräuschlose Luftkühlungssystem eingesetzt.

"Mit Hash-Raten wie nie zuvor sind wir jetzt äußerst zuversichtlich, dass unsere Mining-Rigs einen bahnbrechende Auswirkung auf den Markt haben werden", sagte Hisao Saito, der CEO von OnMiners.

Weitere Informationen über OnMiners und seine Produkte finden Sie auf https://www.onminers.com/

Über OnMiners

OnMiners ist ein Unternehmen, das von einer Gruppe von Investoren gegründet wurde, die in die neue Generation des Endothermic Multi Algorithm Chip investiert haben. Ihr Ziel besteht darin, Miner zu liefern, die leistungsstark sind, jedoch wenig Energie verbrauchen. Mit der endothermischen Chip-Technologie bietet OnMiners ein umfangreiches Sortiment an Mining-Rigs an, die einfacher einzurichten sind, weniger Wärme im Vergleich zu anderen Rigs abgeben und dem Anwender Geld bei den Stromkosten einsparen.

Pressekontakt:

Lucie Weber

lucie@onminers.com

+352-27-86-12-84

