Fujifilm erwirbt großen Produktionsstandort für Biologika von Biogen, um Wachstum seines Bio-CDMO-Geschäfts zu beschleunigen

Die FUJIFILM Corporation ("Fujifilm") gab heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung*1 zum Erwerb von Biogen (Dänemark) Manufacturing ApS, einem großen Produktionsstandort für Biologika mit Sitz in Hillerød bei Kopenhagen, Dänemark ("Biogen Hillerød"), von Biogen für rund 890 Millionen US-Dollar*2 in bar abgeschlossen hat. Nach Abschluss dieser Transaktion wird Biogen Hillerød der vierte biopharmazeutische Auftragsentwicklungs- und Produktionsstandort von Fujifilm. Die bestehenden rund 800 Mitarbeiter am Standort werden von Fujifilm übernommen. FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen ("CDMO") mit Expertise in der Entwicklung und Herstellung von Biologika und neuartigen Therapien, ist für alle biopharmazeutischen CDMO-Standorte von Fujifilm verantwortlich.

Biogen Hillerød ist mit 6 x 15.000 Litern Bioreaktoren zur Herstellung von zellkulturbasierten Biologika*3 ausgestattet. Die Anlage wird die Kapazität und Leistungsfähigkeit von Fujifilm deutlich erweitern und bietet durch "Scale-up"*4 die Möglichkeit, große Produktionsmengen ins Visier zu nehmen und ergänzt damit das aktuelle "Scale-Out "*4-Fertigungsmodell, das im Rahmen der SaturnTM mAb-Services*5 implementiert wurde. Diese Übernahme zeigt den klaren Fokus von Fujifilm auf die Umsetzung seiner Strategie, Projekte von der präklinischen Phase bis zur Kommerzialisierung mit erstklassigen Anlagen zu unterstützen, die in der Lage sind, sehr kleine bis sehr große Produktionsmengen zu liefern. FUJIFILM Diosynth Biotechnologies bietet derzeit durch seine Partnerschaft mit MSD, Brinny, den Ausblick auf eine groß angelegte Produktionskapazität (20.000 Liter) für mikrobielle Biologika*.

"Das Ziel von Fujifilm war schon immer, der Gesellschaft durch Innovation und die Entwicklung neuer Technologien, Produkte und Dienstleistungen einen neuen Wert zu verleihen. Wir freuen uns, mit dieser Investition zum Wachstum der Gesundheitsbranche beizutragen", sagte Shigetaka Komori, Chairman und Chief Executive Officer der FUJIFILM Corporation. "Diese bedeutende Investition zeigt unser anhaltendes Engagement, das Bio-CDMO-Geschäft auszubauen und durch die Bündelung der Ressourcen von Biogen Hillerød und Fujifilm zu einem Branchenführer zu werden."

"Fujifilm ist ein angesehener Marktführer bei der Herstellung von Biologika-Produkten und teilt unsere Pionierkultur", sagte Michel Vounatsos, Chief Executive Officer von Biogen. "Wir freuen uns, diese Vereinbarung mit Fujifilm zu treffen."

"Wir sind stolz darauf, das Talent und die Expertise der Biogen Hillerød-Mitarbeiter mit den Fähigkeiten von FUJIFILM Diosynth Biotechnologies als branchenführendes CDMO zu kombinieren", sagte Dr. Paul McKenzie, Executive Vice President, Pharmaceutical Operations and Technology bei Biogen.

"Wir freuen uns sehr, das Team von Biogen Hillerød in der FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Familie begrüßen zu dürfen", sagte Steve Bagshaw, Chief Executive Officer von FUJIFILM Diosynth Biotechnologies. "Mit den erstklassigen Einrichtungen konkurrieren nur die Erfahrung und das Können des Biogen Hillerød-Teams mit rund 800 Mitarbeitern, und wir freuen uns darauf, diese Fähigkeiten zum Nutzen unserer derzeitigen und zukünftigen Kunden einzusetzen."

Fujifilm hat aggressiv in sein Bio-CDMO-Geschäft investiert, um die Produktionskapazität und die Fähigkeit der Prozessentwicklung an den Standorten von FUJIFILM Diosynth Biotechnologies in den USA und Großbritannien zu erhöhen. Das Unternehmen wird den Service seiner Abfüll-/Finish-Dienstleistungen im Geschäftsjahr 2021 um die cGMP-aseptische Abfüllung rekombinanter Proteine für seinen Full-Service-CDMO-Ansatz erweitern. Darüber hinaus wurde das Säugetier-Expressionssystem der nächsten Generation, Apollo(TM) X, eingeführt, das in der Lage ist, branchenführende Titer von mehr als 10 g/l zu liefern. Durch aggressive Kapitalinvestitionen und die Entwicklung hocheffizienter und hochproduktiver Technologien verfügt Fujifilm über Expertise in der Entwicklung und Herstellung einer Vielzahl von Biologika, darunter rekombinante Proteine, monoklonale Antikörper, virale Impfstoffe und Gentherapien, und plant das Geschäft weiter auszubauen.

Im Bestreben, sich als umfassendes Gesundheitsunternehmen für Prävention, Behandlung und Diagnose zu etablieren, hat Fujifilm in den letzten Jahren mehrere strategische Akquisitionen getätigt, die das Gesundheitsportfolio erweitern und diversifizieren; dies zeigte sich zuletzt bei der Übernahme von Irvine Scientific, die am 1. Juni 2018 in ein Fujifilm-Unternehmen umgewandelt wurde. Die Fähigkeit, Synergien zwischen den Geschäftsbereichen zu identifizieren und zu nutzen, ist eine wesentliche Stärke von Fujifilm und von grundlegender Bedeutung für die Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Die Übernahme wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen durch die Wettbewerbsbehörden, voraussichtlich im August 2019 abgeschlossen sein.

*1 Fujifilm unterzeichnete eine Vereinbarung über den Erwerb aller Aktien von Biogen (Dänemark) New Manufacturing ApS im Besitz der Biogen Luxemburg Holding Sarl, die sich zu 100 % im Besitz von Biogen befindet. Im Rahmen der Vereinbarung wird Fujifilm alle Anteile an Biogen (Dänemark) Manufacturing ApS erwerben, die sich zu 100 % im Besitz von Biogen (Dänemark) New Manufacturing ApS befindet. *2 Abhängig von der Auftragseingangsmenge von Biogen Hillerød. *3 Zellkulturbasierte Biologika sind therapeutische Medikamente, die durch multizelluläre Eukaryonten exprimiert werden. Mikrobielle Biologika sind therapeutische Medikamente, die durch einzelne Zellprokaryonten exprimiert werden. *4 "Scale-up" bezieht sich auf eine volumetrische Erhöhung einer einzelnen Produktionscharge. "Scale out" bezieht sich auf die Produktion von replizierten Chargen. *5 SaturnTM mAb Solutions sind Dienstleistungen der FDB, die einen optimierten und kostengünstigen Ansatz für die Entwicklung und Herstellung von monoklonalen Antikörpern bieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.fujifilmdiosynth.com/cell-culture/saturn/

Information zu FUJIFILM Corporation

Die FUJIFILM Corporation, Tokio, Japan, ist eines der großen operierenden Unternehmen der FUJIFILM Holdings Corporation. Das Unternehmen bringt hochmoderne Lösungen für eine Vielzahl von globalen Branchen, durch die Nutzung von fundiertem Wissen und grundlegenden Technologien, die es in seinem unermüdlichen Streben nach Innovation entwickelt hat. Die proprietären Kerntechnologien des Unterehmens liefern kontinuierlich Innovationen für viele Bereiche, darunter Gesundheitswesen, Grafische Systeme, hochfunktionale Materialien, optische Geräte, digitale Bildgebung und Dokumentenverarbeitung. Die Produkte und Dienstleistungen basieren auf dem umfangreichen Portfolio an chemischen, mechanischen, optischen, elektronischen und bildgebenden Technologien. Für das am 31. März 2018 endende Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen weltweiten Umsatz von 23,0 Milliarden US-Dollar bei einem Wechselkurs von 106 Yen zum Dollar. Fujifilm bemüht sich um Umweltschutz und eine gute Corporate Citizenship. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen: www.fujifilmholdings.com.

Informationen zu FUJIFILM Diosynth Biotechnologies

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies ist ein branchenführendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) für Biologika mit Standorten in Billingham und Redcar, UK, RTP, North Carolina und College Station, Texas. FUJIFILM Diosynth hat mehr als fünfundzwanzig Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von rekombinanten Proteinen, Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern, neben anderen großen Molekülen, viralen Produkten und medizinischen Gegenmaßnahmen, was sich ausdrückt in einem breiten Angebot an mikrobiellen, Säugetier- und Wirt-/Virussystemen Das Unternehmen bietet eine umfassende Liste an Dienstleistungen von Zelllinienentwicklung mithilfe der firmeneigenen Zellliniensysteme pAVEway(TM) microbial und Apollo(TM) zur Verfahrensentwicklung, analytischen Entwicklung, klinischen und FDA-geprüften kommerziellen Herstellung. FUJIFILM Diosynth Biotechnologies ist eine Partnerschaft zwischen der FUJIFILM Corporation und der Mitsubishi Corporation. Weitere Informationen finden Sie unter: www.fujifilmdiosynth.com

